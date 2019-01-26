Мостовой: «Ничья „Локомотива“ и „Ростова“ закономерна»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями после матча «Ростова» и «Локомотива» на Кубке «Матч Премьер».

Мы увидели, что «Ростов» держал много игроков в обороне и надеялся в основном на контратаки. «Локомотив»? Физически команда Сёмина смотрелась не так хорошо, как в первой игре против «Зенита». В целом результат считаю закономерным, а серия пенальти подсластила болельщикам зрелище не самого красивого футбола.