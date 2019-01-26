Ещенко: «Игра с „Зенитом“ показала, что мы на правильном пути»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру команды в матче с «Зенитом», который состоялся в рамках турнира Кубок Матч Премьер.

Тяжеловато было в первом матче, но мы создали хорошие моменты. А вот игра с «Зенитом» показала, что мы на правильном пути. Было лучше в физическом плане, хотя еще надо заниматься. Но сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, могли еще больше. В чемпионате, конечно, все будет по-другому, но и этот турнир дает пищу для размышлений.