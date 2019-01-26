Ещенко: «Игра с „Зенитом“ показала, что мы на правильном пути»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру команды в матче с «Зенитом», который состоялся в рамках турнира Кубок Матч Премьер.
Тяжеловато было в первом матче, но мы создали хорошие моменты. А вот игра с «Зенитом» показала, что мы на правильном пути. Было лучше в физическом плане, хотя еще надо заниматься. Но сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, могли еще больше. В чемпионате, конечно, все будет по-другому, но и этот турнир дает пищу для размышлений.
но в разные стороны по нему движутся...
но в разные стороны по нему движутся...
Гыгыгы!
Гыгыгы!
Федунятниковское воспитание =)
Федунятниковское воспитание =)
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским Реалом (3:0) озвучил, почему ЦСКА отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре.
«Мы обсудили с тренерским штабом такую возможность. Взвесили все за и против. Если бы мы дали своё согласие, межсезонная подготовка получилась бы несколько скомканной.А первый сбор особенно важен с точки зрения физики. Да и финансовые условия были не такими, чтобы лететь в Катар на два матча. Мы посчитали, что оно того не стоит»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским Реалом (3:0) озвучил, почему ЦСКА отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре.
«Мы обсудили с тренерским штабом такую возможность. Взвесили все за и против. Если бы мы дали своё согласие, межсезонная подготовка получилась бы несколько скомканной.А первый сбор особенно важен с точки зрения физики. Да и финансовые условия были не такими, чтобы лететь в Катар на два матча. Мы посчитали, что оно того не стоит»
Смеешнее здесь еще ничего не читал!)))
Смеешнее здесь еще ничего не читал!)))