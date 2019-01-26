Адвокат: «Содержание в СИЗО Мамаева недопустимо»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о гипотезах задержания футболиста в СИЗО на длительный срок.

Гипотезы по поводу устремлений следствия могут быть разные. Единственное, что точно понятно – сейчас идет явное чрезмерное затягивание начала процесса ознакомления с материалами дела. Я никогда за все время своей практики не сталкивался с тем, чтобы в течение месяца после объявления о завершении предварительного следствия ознакомление с материалами обвиняемой стороны не начиналось. Возникает какая-то неординарная ситуация, следствие не доводит до нас, чем все это объясняется. В связи с этим можно предполагать любые варианты развития событий, в том числе и влияющие на процессуальную судьбу обвиняемых.

В любом случае, следствие своим бездействием создало искусственные основания для того, чтобы обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Мы ждем начала ознакомления с материалами, от этого будет зависеть в том числе и наша позиция, и позиция прокуратуры. В любом случае, все это должно сказываться на целесообразности дальнейшего избрания меры пресечения – есть ли процессуальные основания для того, чтобы продолжать содержать обвиняемых в СИЗО. В нашем случае у Мамаева отсутствуют признаки состава тяжкого преступления. А по составу других преступлений, к которым Павел причастен, его содержание в СИЗО недопустимо.