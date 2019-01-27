Лодыгин сменит «Зенит» на «Олимпиакос»

Согласно информации греческой прессы, голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Свои юные годы футболист провел в Греции, так что не понаслышке знаком с местным чемпионатом.
«Олимпиакос» также рассматривал вариант с вратарем «Милана» Антонио Доннаруммой, однако тот вынужден остаться в Италии в связи с травмой Пепе Рейны.
Ходили также слухи, что Лодыгин может перейти в «Ноттингем Форест».
https://www.youtube.com/watch?v=aRmUsjIR4JM
К нам пришёл армянский друг.))))
К нам пришёл армянский друг.))))
Хотя, может быть никакой он не дырявый, а просто лишился мотивации.))))) При педофиле в сборную было не попасть.
Хотя, может быть никакой он не дырявый, а просто лишился мотивации.))))) При педофиле в сборную было не попасть.
2005 год - чёрный год российского футбола. Сборище симулянтов, костоломов и предателей получило еврокартонку. Вначале березуцкое врезается 2 ногами в кипера Бенфики. Потом договорняк с аффиллированным клупом партезаном. Потом подогретые шары с Осером, которому цска всё равно умудрилось отОСЕРиться. И кульминация - эскалаторные забросили вратаря Пармы петардами, за что цска не получила никакого наказания.
Спортинг держался до последнего. Очевидно, в перерыве в их раздевалку вошёл посланник гигнера с автоматом.)))
Один сплошной стыд. И за это расплачиваться пришлось непопаданием на ЧМ-2006, ЧМ-2010, провалами на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016.
На ЧМ Дырофей играл в излюбленном стиле "не бей - не пропущу". Отсюда горящие картошки с Уругваем, Хорватией, пропущенный гол от своего же с Испанией.
2005 год - чёрный год российского футбола. Сборище симулянтов, костоломов и предателей получило еврокартонку. Вначале березуцкое врезается 2 ногами в кипера Бенфики. Потом договорняк с аффиллированным клупом партезаном. Потом подогретые шары с Осером, которому цска всё равно умудрилось отОСЕРиться. И кульминация - эскалаторные забросили вратаря Пармы петардами, за что цска не получила никакого наказания.
Спортинг держался до последнего. Очевидно, в перерыве в их раздевалку вошёл посланник гигнера с автоматом.)))
Один сплошной стыд. И за это расплачиваться пришлось непопаданием на ЧМ-2006, ЧМ-2010, провалами на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016.
На ЧМ Дырофей играл в излюбленном стиле "не бей - не пропущу". Отсюда горящие картошки с Уругваем, Хорватией, пропущенный гол от своего же с Испанией.
Артём Ребров "Спартак" (М) 2011-2019 112 игр - 132 пропущенных гола
Ответ очевиден - Ребров!
Артём Ребров "Спартак" (М) 2011-2019 112 игр - 132 пропущенных гола
Ответ очевиден - Ребров!
Одна несчастная молодая дурочка по имени Виктория уже имела неосторожность затусить с этим мерзавцем. Если бы она подала в суд, никакого проекта "нога бога" и в помине бы не было.)))))
Тогда бы не было ни позора в Мариборе, в Дублине, дома со Словакией, ни скандала с тогда лучшим снайпером РФПЛ Веллитоном, ни поганого рекорда-43 в ЛЧ, ни ляпов с Кореей, Бельгией, Алжиром и Мексикой.))))
Под личиной примерного семьянина скрывается омерзительная личность. Жаль, что только фанаты Спартака имели смелость заявить это на всю страну.
P. S. Там на тебя фан педофила уже в модерке стучит копытами. Вот она, подлая душонка.)))
Одна несчастная молодая дурочка по имени Виктория уже имела неосторожность затусить с этим мерзавцем. Если бы она подала в суд, никакого проекта "нога бога" и в помине бы не было.)))))
Тогда бы не было ни позора в Мариборе, в Дублине, дома со Словакией, ни скандала с тогда лучшим снайпером РФПЛ Веллитоном, ни поганого рекорда-43 в ЛЧ, ни ляпов с Кореей, Бельгией, Алжиром и Мексикой.))))
Под личиной примерного семьянина скрывается омерзительная личность. Жаль, что только фанаты Спартака имели смелость заявить это на всю страну.
P. S. Там на тебя фан педофила уже в модерке стучит копытами. Вот она, подлая душонка.)))
И что он теперь с футбольным гражданством делать будет ?)
И что он теперь с футбольным гражданством делать будет ?)
Бартез и не так "чудил"....))
Бартез и не так "чудил"....))