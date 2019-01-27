Лодыгин сменит «Зенит» на «Олимпиакос»

сегодня, 17:19

Согласно информации греческой прессы, голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Олимпиакосе». Свои юные годы футболист провел в Греции, так что не понаслышке знаком с местным чемпионатом.

«Олимпиакос» также рассматривал вариант с вратарем «Милана» Антонио Доннаруммой, однако тот вынужден остаться в Италии в связи с травмой Пепе Рейны.

Ходили также слухи, что Лодыгин может перейти в «Ноттингем Форест».