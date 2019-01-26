Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий завтра пройдет медосмотр в «Зените» и на следующей неделе подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
По неофициальной информации, сумма трансфера составит 10 млн евро плюс 2 млн бонусами. Сам Ракицкий будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год.
29-летний Ракицкий всю карьеру провел в донецком клубе.
А на самом деле, вывод по нему сделан по отзывам. И они, мягко говоря, не идеальны.
А на самом деле, вывод по нему сделан по отзывам. И они, мягко говоря, не идеальны.
Но твой позитив и оптимизм - достойны похвалы....
Но твой позитив и оптимизм - достойны похвалы....