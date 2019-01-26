сегодня, 20:44

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий завтра пройдет медосмотр в «Зените» и на следующей неделе подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

По неофициальной информации, сумма трансфера составит 10 млн евро плюс 2 млн бонусами. Сам Ракицкий будет зарабатывать в «Зените» 2,5 млн евро в год.

29-летний Ракицкий всю карьеру провел в донецком клубе.