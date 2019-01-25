Хосонов может остаться в «Тамбове», если команда выйдет в РПЛ

вчера, 14:59

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, как состоялся переход полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Футболист проведет в «Тамбове» вторую часть сезона на правах аренды.

Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА ?

Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если «Тамбов» выходит в Премьер-Лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА . То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ . Но это если и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим. У нас твердое намерение выйти в РПЛ . Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.

То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в Премьер-Лигу?

Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.

Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ ?

Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.

Во сколько раз придется увеличить бюджет «Тамбова» в случае выхода в Премьер-Лигу?