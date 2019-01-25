Хосонов может остаться в «Тамбове», если команда выйдет в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, как состоялся переход полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Футболист проведет в «Тамбове» вторую часть сезона на правах аренды.
Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА?
Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если «Тамбов» выходит в Премьер-Лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это если и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим.
У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.
То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в Премьер-Лигу?
Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.
Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ?
Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.
Во сколько раз придется увеличить бюджет «Тамбова» в случае выхода в Премьер-Лигу?
Скажу так. Область будет финансировать нас в том же объеме. Не больше. А всё остальное – это уже работа нашего президента, титульных спонсоров. Всё станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока всё на словах, а не на бумаге.
https://www.youtube.com/watch?v=awpON5GyjG4
Хетагу - удачи и востребованности в родном Клубе!
Хетагу - удачи и востребованности в родном Клубе!