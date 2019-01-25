Паредес сегодня в Дохе пройдет медосмотр для ПСЖ

Сразу несколько независимых журналистов сообщили, что переход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в ПСЖ - почти решенный вопрос.
Сегодня аргентинец прибудет в Доху, чтобы пройти медобследование и заключить контракт на 4,5 года. Стоимость трансфера составит 40 млн евро + еще 5 млн в виде бонусов.
Он достойно играл, и принес 17 лямов прибыли. Хорошее значит приобретение.
Ну и спасибо ему и удачи в карьере, что сказать.
Он достойно играл, и принес 17 лямов прибыли. Хорошее значит приобретение.
Ну и спасибо ему и удачи в карьере, что сказать.
Летом он бы стоил 45 + бонусы
Но цена достойная
Летом он бы стоил 45 + бонусы
Но цена достойная
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1097280/paredes-leandro-pari-sen-zhermen
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1097280/paredes-leandro-pari-sen-zhermen