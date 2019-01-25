Паредес сегодня в Дохе пройдет медосмотр для ПСЖ

вчера, 15:47

Сразу несколько независимых журналистов сообщили, что переход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в ПСЖ - почти решенный вопрос.

Сегодня аргентинец прибудет в Доху, чтобы пройти медобследование и заключить контракт на 4,5 года. Стоимость трансфера составит 40 млн евро + еще 5 млн в виде бонусов.