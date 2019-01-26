ЦСКА, «Шахтер» и «Вольфсбург» претендуют на 19-летнего бразильца

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ЦСКА оказался в числе клубов, проявляющих интерес к нападающему «Гремио» Рондинелли Да Силве.

По информации источника, на 19-летнего форварда, который пока ещё не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне, также претендуют «Шахтер» и «Вольфсбург».

Руководство бразильского клуба пытается продлить контракт с Рондинелли и пока не хочет рассматривать предложения по его продаже. Отмечается, что «Шахтер» предлагает за Да Силву 3.5 млн евро, хотя контракт бразильца истекает в конце 2019 года.

В текущем сезоне на счету Да Силвы 5 голов в 6 матчах за молодёжную команду «Гремио».