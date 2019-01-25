Федун: «Адриано и Зе Луиш еще несколько лет будут играть в „Спартаке“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о том, что нападающие Луис Адриано и Зе Луиш могут покинуть команду.

В межсезонье журналистам писать нечего, они придумывают и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений. И мы не собираемся их продавать. У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны — еще как минимум несколько лет они у нас будут играть.