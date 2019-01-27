«Аякс» пропустил шесть мячей от «Фейеноорда»

сегодня, 18:28

«Аякс» крупно уступил «Фейеноорду» (2:6) в матче 19-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей дубль оформил капитан команды Робин ван Перси, по голу на свой счет записали Йенс Торнстра, Стивен Бергейс, Тонни де Вильена и Яссин Аюб. В составе гостей отличились Лассе Шоне и Хаким Зиеш.

«Аякс» (47 очков) идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, «Фейеноорд» (39 очков) - третий.