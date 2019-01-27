Врсалько попрощался с товарищами по команде в «Интере»

сегодня, 15:19

Защитник «Интера» Шиме Врсалько попрощался со своими товарищами по команде.

Напомним, что футболист находится в итальянском клубе на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Атлетико». Врсалько в ближайшее время нужно будет сделать операцию на колене, сроки восстановления после которой составят 6-8 месяцев. Поэтому футболист более не сыграет в этом сезоне за «нерадзурри».

«Интер», скорее всего, не станет выкупать права на игрока у «Атлетико» из-за этой травмы.