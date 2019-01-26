Владелец «Монако» присутствует на матче команды с «Дижоном»

вчера, 23:18

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев присутствует на матче 22-го тура чемпионата Франции, в котором его команда на выезде играет с «Дижоном». Появление Рыболовлева на трибунах - показатель того, что у команды действительно всё плохо, поскольку российский бизнесмен присутствует на матчах монегасков в исключительных случаях.

Напомним, что за последние семь дней «Монако» проиграл «Страсбуру» в чемпионате (1:5) и «Метцу» в Кубке Франции (1:3), после чего Тьерри Анри был уволен с поста главного тренера, а Леонарду Жардим в команду вернулся.