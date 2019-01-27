10 причин, почему Азар в «Реале» - плохая затея

вчера, 18:53

«Соккер.ру» принимает аргументы в пользу бельгийца в Мадриде, ведь стороны идут к сделке годами. Но разве не упустили идеальный момент?

Стоимость игрока

В «Реале» привыкли к большим зарплатам звезд, это точно не проблема. Длительный контракт для двадцативосьмилетнего игрока не вызовет нареканий. У «Челси» соглашение с Азаром до 2020 года, остается всего один сезон. Но лондонцы дешевле 100 миллионов фунтов не запросят. Не кажется ли опрометчивым платить за Эдена такие деньги сейчас? Допустим, в Испании бельгиец покажет идеальный футбол. Но отобьет ли его приезд настолько большие траты? «Реал» выложит 116 млн евро за парня, что через год стал бы сводным агентом? Кроме того, важно учитывать в этом пункте план реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Возьмут кредитов на полмиллиарда евро, осилить покупку не только одного Азара по схожей цене будет сложно.

«Азар - не лидер»

Сарри все популярно объяснил, это его определение «не лидер». Азар – один из лучших футбольных мастеров планеты. Относится к типу звезд, что могут изменить игру сами за секунду. Но не влияет на молодежь. Не создает вокруг банду чемпионов. Не может настроиться на 60 голов за год. Всегда немного в стороне. Азар не любит «толкать» речи перед командой. Как Бельгия капитана Азара сыграла против Франции? Плохо. Как «Челси» после чемпионств выглядел? Неважно. Сколько раз в финале ЛЧ играли? Ни разу. Азар дерзко и весело формулирует мысли за полем в обычных интервью, но в раздевалке не второй Терри. Можно вспомнить, что у «Реала» есть Рамос, но лидер Криштиану им тоже не мешал, как показала практика.

Не голевая машина

У Азара нет вампирской жажды голов, хотя есть талант диспетчера. Но разве у «Реала» проблемы с последним пасом? Расскажите защитным линиям, что допустили 325 ударов «сливочных» в Ла Лиге и 120 в шести поединках ЛЧ . Нынешний состав «Реала» создает по 12-13 пасов под удар за матч, идут вровень с «Челси». «Сливочным» нужна голевая машина, хромает реализация. Поэтому если представить, что любого можно подписать, то Салах и Эриксен из АПЛ «Реалу» нужны сильнее. Азар не решает проблему промахов, не умеет играть в штрафной площади, не добавит много голов ударами. Поможет пасами, но для дикой реализации его передач нужен не Бензема, а новый форвард. Но смотрите пункт выше – осилить и Азара, и нападающего помешают правила УЕФА и реконструкция стадиона.

Спад в игре «Реала»

Ожидаемый, закономерный, нормальный и человеческий. «Мадриду» нужно было получить от ЦСКА два поражения, и ото всех прочих соперников. Нужен такой сезон с мучениями, пенальти Рамоса и серыми буднями с Лопетеги и после его отставки. Слишком много побед на характере было раньше, голов на последних минутах и удивительных спасений. Слишком много везения и международных кубков подряд. Даже чемпионат Испании выиграли с Зиданом, выжали себя до капли. Азар идет не в тот «Реал», что видел по телевизору в плей-офф ЛЧ . Команда на вид та же, а по сути другая, заиграть в ней сложнее, чем раньше.

Уход Зидана и СR7

Азар успел заявить, что симпатизирует «Реалу» даже без Зинедина. Но француз – кумир его детства. Маленький Эден смотрел футбол в майке сборной соседней страны с «десяткой» на спине. Зидан направлял «Реал» к большим трофеям, а без него дела идут не так весело, хотя в Ла Лиге в прошлом сезоне и успешный тренер не помог. Криштиану выручал, когда мог, но теперь его тоже нет. При этом Азара будут сравнивать именно с Роналду. Бэйла эта параллель эмоционально сломала. Скажите, что Азару будет проще адаптироваться без Криштиану под боком? Спорный аргумент, но «Реал» без Зидана стал другим психологически. Или Эден ждет в Мадриде Конте? Назвал Антонио единственным тренером в карьере, которого не разочаровал.

«Грандофилия» Эдена

Азар любит и умеет играть против лидеров английского футбола. 27 мячей в ворота «Арсенала» и МЮ (по 5), «Сити» (4), «Ливерпуля» (7) и «Тоттенхэма» (6). И еще полтора десятка ассистов. Против «Атлетико» две голевые передачи. Против «Ромы» - дубль, с «Барселоной» - важный пас. Давно всем известно, как бельгиец настраивается на подобные поединки. Но как быть с общей статистикой? За «Челси» у него 102 гола в 329 поединках, а 27 – целую четверть, забил топовым соперником. «Грандофилия» налицо, голов с середняками остается всего по 11 за сезон, так и Бензема может. В Испании нет топ-6, а против «Леванте» Азар может валять дурака, ведь сам говорил – ему не хватает концентрации, чтобы со всеми выкладываться, как Роналду с Месси.

Смена поколений

«Реал» пробует сделать вид, что успешно проводит омоложение состава. У них много юных талантов в составе – Винисиус, Диас, Вальверде, Гонсалес, Хавьер Санчес, Регилон и Себальос. Но если оценивать по времени на поле, то в лидерах старики – Рамос, Бензема, Модрич, Кроос, и футболисты, которых молодыми уже не назвать, вроде Куртуа или Крооса. «Реал» много лет играл одним составом. Теперь могут уйти после Роналду еще Модрич, Марсело и Кроос. У Бэйла непонятный статус, Бензема тоже не форвард мечты для «Реала» без дополнительных мячей Криштиану. Азару точно нужно попадать на период смены поколений? Нет ведь гарантий, что переход будет гладким.

Тактика «сливочных»

Сейчас Сарри поднимает Азара ближе к позиции Мертенса, чем Эриксена. Но с приездом Игуаина атакующий хавбек окажется в любимой зоне левого инсайда и в роли вольного стрелка. А «Реал» дважды неграмотно выбрал тренеров, что как бы намекает на тактические перемены летом. Бельгиец может оказаться не тем, кто нужен новым «сливочным». Даже если представить, что ради него поменяют схему с классической «4-3-3», где слева в атаке сейчас Асенсио или Винисиус, то пострадают два молодых мастера. Но и так Азар не получит ту же роль, что в «Челси», ведь «Реал» играет ярким первым номером. Роналду не забывал о фланге, даже когда работали по схеме «4-4-2» с «ромбом». Азар – не Иско, Азар – не Криштиану.

Просчеты Переса

Перес предпочитает охотиться за ветряными мельницами, вроде попыток выманить в «Реал» Эриксена или Кейна. Не хочет подумать о том, что Кроос и Модрич в любой момент могут уйти, и Асенсио и Иско их по позициям не подменят. Также делают вид, что Бензема настолько полезен, силен и стабилен, как на словах изображают Солари и Перес. Для «Реала» куда важнее подумать, кто будет новым левым защитником, как выбрать подходящего форварда, чем вложить более 100 миллионов фунтов в подписание Эдена, когда дух из такой затеи наполовину вышел. Перес совершает много ошибок, бельгиец хочет стать очередной?

Стиль Эдена Азара

Прекрасен в продвижении мяча вперед. По дриблингу ему мало равных. Особенно с учетом, что рубится в АПЛ , куда хрупкая нога Неймара не ступала. Но стиль Эдена, как правильно рассказал честный Сарри, подразумевает постоянное движение к мячу. Там где круглый – там Азар. Другими словами, как только идет потеря, то у «Челси» лишь девять полевых в правильных позициях, выбранных тренером. Работать с Азаром сложно, нужно или жертвовать командой ради него – чего в «Реале» последних лет даже для Роналду не делали, или подчиняться. У «сливочных» проблема не с техникой, а Азар и в сборной, и в клубе привык играть «свободного художника». Даже футболист Зидан в «Реале» не творил, что вздумается.

Игрок – классный, клуб – великий, а время – неподходящее?

Азар хочет в «Реал». Но это не футбольная потребность двух сторон, а мечта. В «Челси» Сарри бельгиец на своем месте, а мечты бывают губительными. Ведь «Мадрид» сто раз мог подписать Эдена, но отказывался. Он не был первым номером в списке. Но теперь у Переса проблемы с переговорами, и Азар в виртуальном рейтинге трансферных желаний оказался на вершине.

Мбаппе выманить из ПСЖ в «Реал» невероятно сложно – совершит ошибку, если пойдет туда сейчас. Леви не отпускает Эриксена. Жена-агент Икарди сменила позицию после разговора с Мароттой, Мауро не спешит в Мадрид. Кейн слишком дорогой для любого клуба планеты. Левандовски стареет, на его голы можно не расчитывать. Бэйла некуда продать с выгодой. Одни разочарования.

Поэтому Азара представят, как центральную покупку лета и, быть может, даже главный трансфер 2019 года в мире. Вот только другого звездного бельгийца – вратаря Куртуа, уже представили, и разве Тибо понравился дебют? Азар мог заиграть в «Реале» Зидана и Роналду, попади в Мадрид два года назад и займи место не слева в атаке, а на позиции под нападающими. Но Зинедин не попросил Переса о такой покупке, обошлись. Теперь Азар собрался в команду без понимания, кто будет тренером, и может оказаться в западне.