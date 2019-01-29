Ребров считает «Зенит» и «Локомотив» главными претендентами на победу в РПЛ

Вратарь «Спартака» Артем Ребров признался, что считает главными претендентами на чемпионский титул «Зенит» и «Локомотив».

Удивил ли «Зенит»? Если вы про поражения, то вряд ли в такое время их следует воспринимать, как трагедию. Да и начала подготовку команда Семака позднее всех. Быть может, он не стремится форсировать форму, и сейчас самое главное для питерцев подойти в боевом состоянии к февральскому матчу Лиги Европы с «Фенербахче».