Ребров считает «Зенит» и «Локомотив» главными претендентами на победу в РПЛ

Вратарь «Спартака» Артем Ребров признался, что считает главными претендентами на чемпионский титул «Зенит» и «Локомотив».
Удивил ли «Зенит»? Если вы про поражения, то вряд ли в такое время их следует воспринимать, как трагедию. Да и начала подготовку команда Семака позднее всех. Быть может, он не стремится форсировать форму, и сейчас самое главное для питерцев подойти в боевом состоянии к февральскому матчу Лиги Европы с «Фенербахче».
«Зенит» по-прежнему главный претендент на титул? Как и еще один участник турнира в Дохе – «Локомотив». Ну и, конечно, держим в уме «Краснодар» и ЦСКА.
Но победит в РПЛ ФК,,Краснодар".
Но победит в РПЛ ФК,,Краснодар".