Бышовец: «Переход Ракицкого в „Зенит“ себя оправдает»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

Думаю, это первый футболист, которого выбрал именно главный тренер. До этого приглашали сотрудники спортивного департамента, а теперь Сергей Семак. Думаю, он хорошо изучил Ракицкого. Ярослав хорошо себя показывал в игре за национальную команду, «Шахтер». И, конечно, его переход связан с проблемами в центре обороны. Ракицкий может усилить эту позицию, а не только продублировать. Семак понимает, что команде играть в Лиге Европы, плюс надо выиграть чемпионат России. Поэтому переход себя оправдает.

Матчи, которые я смотрел, показали, что «Зениту» нужен опытный игрок в защиту, которому не потребуется времени на адаптацию. Поэтому Ракицкий подходит «Зениту». Он может быть полезен не только в обороне, но он еще опасен при «стандартах», еще может исполнять штрафные удары.

Политическая ситуация меня тоже беспокоит. Хочется, чтобы на Украине все наладилось. И все это не сказывалось на спорте. Возможно, переход Ракицого и говорит, что между странами много общего. Хотя бы для того, чтобы жить в мире.