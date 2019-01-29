Бышовец: «Переход Ракицкого в „Зенит“ себя оправдает»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».
Думаю, это первый футболист, которого выбрал именно главный тренер. До этого приглашали сотрудники спортивного департамента, а теперь Сергей Семак. Думаю, он хорошо изучил Ракицкого. Ярослав хорошо себя показывал в игре за национальную команду, «Шахтер». И, конечно, его переход связан с проблемами в центре обороны. Ракицкий может усилить эту позицию, а не только продублировать. Семак понимает, что команде играть в Лиге Европы, плюс надо выиграть чемпионат России. Поэтому переход себя оправдает.
Матчи, которые я смотрел, показали, что «Зениту» нужен опытный игрок в защиту, которому не потребуется времени на адаптацию. Поэтому Ракицкий подходит «Зениту». Он может быть полезен не только в обороне, но он еще опасен при «стандартах», еще может исполнять штрафные удары.
Политическая ситуация меня тоже беспокоит. Хочется, чтобы на Украине все наладилось. И все это не сказывалось на спорте. Возможно, переход Ракицого и говорит, что между странами много общего. Хотя бы для того, чтобы жить в мире.
1. Переход лобировался Тимощуком, а не Семаком!
2. Тимощук притащил своего друга, чтобы перед пенсией очень хорошо заработать, ведь в Зените принято, сидя на лавке получать по 2-3 миллиона!
3. В играх за сборную Ракицкий НИЧЕГО не показал, и это говорят многие футбольные авторитеты на Украине (В. Леоненко и др.)!
4. Исполнять штрафные и пр. у Зенита есть кому!
5. После ухода Лодыгина, Тимощуку видимо стало грустно в Зените, не с кем поулыбаться после тренировки!
6. САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАКИЦКИЙ МИНИМУМ 3 МЯЧА ПРИВЕЗЕТ ЗЕНИТУ!!!!!!
7. БРАВО СЕЛЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ЗЕНИТА И РУКОВОДСТВУ!
1. Переход лобировался Тимощуком, а не Семаком!
2. Тимощук притащил своего друга, чтобы перед пенсией очень хорошо заработать, ведь в Зените принято, сидя на лавке получать по 2-3 миллиона!
3. В играх за сборную Ракицкий НИЧЕГО не показал, и это говорят многие футбольные авторитеты на Украине (В. Леоненко и др.)!
4. Исполнять штрафные и пр. у Зенита есть кому!
5. После ухода Лодыгина, Тимощуку видимо стало грустно в Зените, не с кем поулыбаться после тренировки!
6. САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАКИЦКИЙ МИНИМУМ 3 МЯЧА ПРИВЕЗЕТ ЗЕНИТУ!!!!!!
7. БРАВО СЕЛЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ЗЕНИТА И РУКОВОДСТВУ!
"Украинцы взбесились из-за перехода соотечественника в «Зенит»"
похоже, у них горит не хуже, чем в тарасовке, и это прекрасно - значит, трансфер удался 😅
"Украинцы взбесились из-за перехода соотечественника в «Зенит»"
похоже, у них горит не хуже, чем в тарасовке, и это прекрасно - значит, трансфер удался 😅