Федерация футбола Украины: «Никаких запретов на работу в России у нас нет»

Член исполкома Федерации футбола Украины ( ФФУ ) Сергей Макаров заявил, что вопрос вызова защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины по футболу будет решаться тренерским штабом национальной команды.

Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.

Переход в «Зенит» - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики.