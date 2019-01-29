Игонин: «Паредес не стал для „Зенита“ своим Месси или Халком»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход полузащитника «сине-бело-голубых» Леандро Паредеса в ПСЖ .

Конечно, жизнь без Паредеса есть. Положа руку на сердце, признаем – Паредес не стал для «Зенита» своим Месси, Роналду или Халком. Это, вне всяких сомнений, хороший, но не определяющий футболист. Возможно, без Паредеса «Зенит» на первых порах будет выглядеть менее ярко, зато, возможно, развяжутся руки у скрытого лидера. В «Зените» много игроков с хорошим потенциалом, поэтому, надеюсь, кто-то раскроет свои лучшие качества. Плюс, не забывайте, возвращается Нобоа, который не только связывал полузащиту с атакой, но и выполнял диспетчерские функции.