Монарев: «„Зенит“ не зря обратил внимание на Ракицкого»

Бывший главный тренер украинского клуба «Звезда» Роман Монарев поделился мыслями о переходе Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в «Зенит».

Переход резонансный, согласен, но я думаю, что Ракицкий — это знаковая фигура для сборной Украины, в последних матчах он показывал не лучшую игру, однако на протяжении долгих лет был лидером сборной и донецкого «Шахтера». Если будет играть в «Зените» так, как играл в лучшие годы в стане «горняков», то будет вызываться в сборную.

«Зенит» не зря обратил внимание на Ракицкого, с обороной у них сейчас сложности, эта кандидатура подходит клубу. Что касается денег, то за футболиста платят столько, сколько он стоит.