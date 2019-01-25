Трёшку отгрузили. «Спартак» потренировался на «Зените»

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0
(3:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 53’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:1 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 64’  Герта 2:2  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 51’  Марсель 0:1  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:2 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 1:1 Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 46’ Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б 0:2 Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 70’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 0:2 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 Матч завершен  Южная Корея 0:1  Катар - - -
19:00 Матч завершен  ОАЭ 1:0  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 1:1 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 0:2 Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КомарноКомарно 0:1 Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн 2:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 0:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна 0:1 Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2:0 Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю 1:5 Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:2 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам 1:3 Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 4:1 Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 5:2 Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 4:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 2:3 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 1:0 Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 3:2 Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 0:1 Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1:1 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 2:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1:2 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1:3 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НансиНанси 1:0 Логотип футбольный клуб ОсерОсер - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1:1 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
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Трёшку отгрузили. «Спартак» потренировался на «Зените»

сегодня, 22:11

Мелочь для «Спартака», но приятно: к победам в таких матчах нельзя относиться серьезно, но «Соккер.ру» уверен, что обыграть принципиального соперника всегда приятно.

«Спартак» сегодня не приблизил себя к успеху в официальных турнирах, а «Зенит» не пошатнул свое лидерство в РПЛ. Да, я прекрасно понимаю и полностью отдаю себе отчет в том, что это всего лишь матч товарищеского турнира, но футбол был бы мертв как развлечение, если бы обсуждения игр и событий было строго регламентированным. Как ни крути, а какие-то вещи даже из этих матчей команды возьмут с собой в сезон, а какие-то не возьмут – именно потому, что подготовительный период нужен для того, чтобы допустить ошибки, разобрать их и научиться на них. Давайте выясним, чем хорошим могут похвастаться «Спартак» и «Зенит», и что не понравилось в их действиях.

«Зенит»

Конечно, в негатив и позитив в действиях команд, принимавших участие в матче, который завершился со счетом 3:0, будет сочетаться в разных пропорциях. 

Позитив. Будем откровенны, его совсем немного. Эпизодически вспыхивали фланговые атаки, с их помощью «Зенит» в основном и подбирался к воротам «Спартака», справа был активен Смольников, посильную лепту слева вносили Шатов и Жирков, во втором тайме вышел Мак, а вот Ригони на этот был почти незаметен. К плюсам отнесу игру молодого полузащитника Леона Мусаева. Странно это говорить, но с выходом 20-летнего парня вместо многократного чемпиона Италии Клаудио Маркизио «Зенит» стал меньше бояться спартаковского прессинга и стал выглядеть более упорядоченно. 

Негатив. Перед игрой с обеих сторон велись разговоры о том, что между «Зенитом» и «Спартаком» не бывает товарищеских встреч, но «сине-бело-голубые» не продемонстрировали должного настроя. Два гола они пропустили после грубых потерь мяча в непосредственной близости от своих ворот, а счет был открыт после вполне читаемого паса, который оставил в дураках всю защиту. «Зенит» не мог играть или не хотел? Первое может быть связано с большими нагрузками в тренировочном процессе, закладкой функциональной готовности, второе – уже вопрос эмоций, без которых нет смысла принимать участие даже в товарищеских играх. 

Но при любом раскладе напрашивается простой вывод: «Зениту» эти матчи и этот турнир не нужен, это кость в горле, которая мешает подготовке. Потому что нет смысла подставляться под принципиальных соперников, находясь под жесткими нагрузками – к чему эти удары по самолюбию футболистов? Не думаю, что такие поражения добавляют настроения команде. А если игроки могут играть лучше, но намеренно себя берегут, то от товарняка, проведенного в полноги просто нет профита в подготовительном плане. Плохие навыки и привычка проигрывать тоже тренируются, как ни странно. 

«Зениту» на данном этапе было бы полезнее играть между тренировками против слабых команд или, если уж принимать участие в Кубке Матч Премьер, то подходить к играм хотя бы собранными и нацеленными на результат. В матчах против «Локомотива» и «Спартака» команда Сергея Семака не продемонстрировала самого элементарного – настроя и упорности. Да, это была тренировка, но «сине-бело-голубые» провели эту тренировку спустя рукава, не выкладывались и заслужили дополнительное занятие.

«Спартак»

Позитив. В отличие от «Зенита», у «Спартака» нет никаких проблем с настроем, и это касается каждого игрока. Команда плодотворно работает над воплощением в жизнь идей тренерского штаба Олега Кононова, идет здоровая конкуренция за место в стартовом составе. Футболисты готовы биться, пластаться в подкатах, как Гулиев перед вторым голом. Что не может не радовать Кононова, руководство во главе с Леонидом Федуном, который присутствовал на матче, и болельщиков, так это то, что у «Спартака» проступают черты того футбола, который уже многократно анонсировал Олег Георгиевич. Игра в быстрый короткий пас, смена позиций, стеночки и забегания – да, все это было в игре «Спартака», подтверждаю. О появлении у команды вектора и следования выбранном направлению нельзя не упомянуть в позитивном ключе.

В связи нововведениями в командной игре некоторые футболисты раскрываются совершенно по-новому. В частности, Георгий Мелкадзе, вроде бы застопорившийся в развитии, оказывается, достаточно органично смотрится в комбинационной игре, особенно, если передачи отдают ему, как Ханни перед первым голом, а не наоборот. Глушаков забил во втором матче подряд, как и Адриано, подкарауливший зевок Краневиттера. Вообще, в центре полузащиты у Кононова обширнейший выбор игроков, и это объясняет расставания с Еременко, Поповым и Джано. Помимо Глушакова, Зобнина и Фернандо, игравших еще в чемпионском сезоне, теперь есть фантазер Ханни и окрепший в «Ростове» Гулиев. Да и молодых ребят – Игнатова, Глушенкова и Умярова, не стоит списывать со счетов.

Негатив. Педро Роша остается самым непонятным (или непонятым) футболистом в «Спартаке». У бразильца все не так и все невпопад, не получается сделать подряд два эффективных действия. Вот он пока выглядит главным «пассажиром» в этой команде, сколько ни повторяй фразу о наличии задатков и перспектив. Пока – так. И в целом остается нерешенной проблема с флангами атаки. Ни один не играет так, чтобы искры летели: это касается не только Роши, но и Ташаева с Ломовицким.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ГолдБол
   47 / 746
сегодня в 23:36
Спартак - Сельта . . . . 5. . . . . 1. . . .
А на самом деле Сельта Виго выбила спартак из Кубка УЕФА 2006-07.
BWOAH BWOAH
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 746
сегодня в 23:33
Стыдно за шведа,домагой и литеху,ох не дал им Дениска пар выпустить,все выхи испортил))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 746
сегодня в 23:17
Давайте просто не будем сегодня пинать слабых ,а похлопаем гораздо более сильной команде Спартак
ГолдБол
ГолдБол ответил viv
сегодня в 22:57
Спартак - Сельта
. . . . 5. . . . . 1. . . .
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   68 / 746
сегодня в 22:55
а зюба куды смарел?!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил viv
   589 / 746
сегодня в 22:51
Трешку надо в еврокубках отгружать....
Спартак и пятёрки грузит....)
viv
viv
   40 / 746
сегодня в 22:47
Трешку надо в еврокубках отгружать....
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   589 / 746
сегодня в 22:40
Учим матчасть, гинэровцы!!!


Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   589 / 746
сегодня в 22:38
Трёшку отгрузили? Мне очень стыдно за Спартак. Мало отгрузили команде уровня ЛФЛ!!! Гыгыгы!
ГолдБол
ГолдБол ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 22:37
«Черноморец» (Новороссийск) — «Зенит» 6:0, (1994 год, первая лига), ЦДКА — «Зенит» 7:0 (1945 год, Кубок СССР), «Зенит» — «Локомотив» Москва 0:4 (1995 год, Кубок России), «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» 5:0 (1987 год, Кубок УЕФА), «Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год, Кубок УЕФА).
МКС
МКС
   16 / 746
сегодня в 22:29
    MAUS
    MAUS
       79 / 746
    сегодня в 22:28
    Автор, просто не в теме))))
    Зенит уже какой сезон спустя рукава игграет!
    да и как таковой игры у Зенита нет, это просто чудо что Зенит на первом месте в ЧР и прошел групповую стадию ЛЕ, хотя по своей игре не заслужил таких мест!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       47 / 746
    сегодня в 22:28
    Ради этой писульки фанов Локо и Ростова лишили онлайна на главной!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       47 / 746
    сегодня в 22:25
    Гнуснопасквильный заголовок! Вызывает рвотный рефлекс. А почему не было статей:

    Семёрку отгрузили. "Ливерпуль" потренировался на спартаке
    Пятёрку отгрузили. "Зенит" потренировался на спартаке
    Четвёрку отгрузили. ЦСКА потренировался на спартаке
    Пятёрку отгрузили. "Динамо" потренировалось на спартаке
    И так далее и тому подобное, что с федунятником при федуне происходило не так и редко?
    MAUS
    MAUS ответил Bullкин
       79 / 746
    сегодня в 22:25
    Сейчас стукачок-четвертачок радоваться в комменты прибежит
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         175 / 746
      сегодня в 22:23
      Приучать надо уже лазурных к такому счету и не только от Спартака). 😁
      Bullкин
      Bullкин
         670 / 746
      сегодня в 22:16
      Сейчас стукачок-четвертачок радоваться в комменты прибежит
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