Трёшку отгрузили. «Спартак» потренировался на «Зените»

сегодня, 22:11

Мелочь для «Спартака», но приятно: к победам в таких матчах нельзя относиться серьезно, но «Соккер.ру» уверен, что обыграть принципиального соперника всегда приятно.

«Спартак» сегодня не приблизил себя к успеху в официальных турнирах, а «Зенит» не пошатнул свое лидерство в РПЛ . Да, я прекрасно понимаю и полностью отдаю себе отчет в том, что это всего лишь матч товарищеского турнира, но футбол был бы мертв как развлечение, если бы обсуждения игр и событий было строго регламентированным. Как ни крути, а какие-то вещи даже из этих матчей команды возьмут с собой в сезон, а какие-то не возьмут – именно потому, что подготовительный период нужен для того, чтобы допустить ошибки, разобрать их и научиться на них. Давайте выясним, чем хорошим могут похвастаться «Спартак» и «Зенит», и что не понравилось в их действиях.

«Зенит»

Конечно, в негатив и позитив в действиях команд, принимавших участие в матче, который завершился со счетом 3:0, будет сочетаться в разных пропорциях.

Позитив. Будем откровенны, его совсем немного. Эпизодически вспыхивали фланговые атаки, с их помощью «Зенит» в основном и подбирался к воротам «Спартака», справа был активен Смольников, посильную лепту слева вносили Шатов и Жирков, во втором тайме вышел Мак, а вот Ригони на этот был почти незаметен. К плюсам отнесу игру молодого полузащитника Леона Мусаева. Странно это говорить, но с выходом 20-летнего парня вместо многократного чемпиона Италии Клаудио Маркизио «Зенит» стал меньше бояться спартаковского прессинга и стал выглядеть более упорядоченно.

Негатив. Перед игрой с обеих сторон велись разговоры о том, что между «Зенитом» и «Спартаком» не бывает товарищеских встреч, но «сине-бело-голубые» не продемонстрировали должного настроя. Два гола они пропустили после грубых потерь мяча в непосредственной близости от своих ворот, а счет был открыт после вполне читаемого паса, который оставил в дураках всю защиту. «Зенит» не мог играть или не хотел? Первое может быть связано с большими нагрузками в тренировочном процессе, закладкой функциональной готовности, второе – уже вопрос эмоций, без которых нет смысла принимать участие даже в товарищеских играх.

Но при любом раскладе напрашивается простой вывод: «Зениту» эти матчи и этот турнир не нужен, это кость в горле, которая мешает подготовке. Потому что нет смысла подставляться под принципиальных соперников, находясь под жесткими нагрузками – к чему эти удары по самолюбию футболистов? Не думаю, что такие поражения добавляют настроения команде. А если игроки могут играть лучше, но намеренно себя берегут, то от товарняка, проведенного в полноги просто нет профита в подготовительном плане. Плохие навыки и привычка проигрывать тоже тренируются, как ни странно.

«Зениту» на данном этапе было бы полезнее играть между тренировками против слабых команд или, если уж принимать участие в Кубке Матч Премьер, то подходить к играм хотя бы собранными и нацеленными на результат. В матчах против «Локомотива» и «Спартака» команда Сергея Семака не продемонстрировала самого элементарного – настроя и упорности. Да, это была тренировка, но «сине-бело-голубые» провели эту тренировку спустя рукава, не выкладывались и заслужили дополнительное занятие.

«Спартак»

Позитив. В отличие от «Зенита», у «Спартака» нет никаких проблем с настроем, и это касается каждого игрока. Команда плодотворно работает над воплощением в жизнь идей тренерского штаба Олега Кононова, идет здоровая конкуренция за место в стартовом составе. Футболисты готовы биться, пластаться в подкатах, как Гулиев перед вторым голом. Что не может не радовать Кононова, руководство во главе с Леонидом Федуном, который присутствовал на матче, и болельщиков, так это то, что у «Спартака» проступают черты того футбола, который уже многократно анонсировал Олег Георгиевич. Игра в быстрый короткий пас, смена позиций, стеночки и забегания – да, все это было в игре «Спартака», подтверждаю. О появлении у команды вектора и следования выбранном направлению нельзя не упомянуть в позитивном ключе.

В связи нововведениями в командной игре некоторые футболисты раскрываются совершенно по-новому. В частности, Георгий Мелкадзе, вроде бы застопорившийся в развитии, оказывается, достаточно органично смотрится в комбинационной игре, особенно, если передачи отдают ему, как Ханни перед первым голом, а не наоборот. Глушаков забил во втором матче подряд, как и Адриано, подкарауливший зевок Краневиттера. Вообще, в центре полузащиты у Кононова обширнейший выбор игроков, и это объясняет расставания с Еременко, Поповым и Джано. Помимо Глушакова, Зобнина и Фернандо, игравших еще в чемпионском сезоне, теперь есть фантазер Ханни и окрепший в «Ростове» Гулиев. Да и молодых ребят – Игнатова, Глушенкова и Умярова, не стоит списывать со счетов.

Негатив. Педро Роша остается самым непонятным (или непонятым) футболистом в «Спартаке». У бразильца все не так и все невпопад, не получается сделать подряд два эффективных действия. Вот он пока выглядит главным «пассажиром» в этой команде, сколько ни повторяй фразу о наличии задатков и перспектив. Пока – так. И в целом остается нерешенной проблема с флангами атаки. Ни один не играет так, чтобы искры летели: это касается не только Роши, но и Ташаева с Ломовицким.