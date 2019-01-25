Трёшку отгрузили. «Спартак» потренировался на «Зените»

Мелочь для «Спартака», но приятно: к победам в таких матчах нельзя относиться серьезно, но «Соккер.ру» уверен, что обыграть принципиального соперника всегда приятно.
«Спартак» сегодня не приблизил себя к успеху в официальных турнирах, а «Зенит» не пошатнул свое лидерство в РПЛ. Да, я прекрасно понимаю и полностью отдаю себе отчет в том, что это всего лишь матч товарищеского турнира, но футбол был бы мертв как развлечение, если бы обсуждения игр и событий было строго регламентированным. Как ни крути, а какие-то вещи даже из этих матчей команды возьмут с собой в сезон, а какие-то не возьмут – именно потому, что подготовительный период нужен для того, чтобы допустить ошибки, разобрать их и научиться на них. Давайте выясним, чем хорошим могут похвастаться «Спартак» и «Зенит», и что не понравилось в их действиях.
«Зенит»
Конечно, в негатив и позитив в действиях команд, принимавших участие в матче, который завершился со счетом 3:0, будет сочетаться в разных пропорциях.
Позитив. Будем откровенны, его совсем немного. Эпизодически вспыхивали фланговые атаки, с их помощью «Зенит» в основном и подбирался к воротам «Спартака», справа был активен Смольников, посильную лепту слева вносили Шатов и Жирков, во втором тайме вышел Мак, а вот Ригони на этот был почти незаметен. К плюсам отнесу игру молодого полузащитника Леона Мусаева. Странно это говорить, но с выходом 20-летнего парня вместо многократного чемпиона Италии Клаудио Маркизио «Зенит» стал меньше бояться спартаковского прессинга и стал выглядеть более упорядоченно.
Негатив. Перед игрой с обеих сторон велись разговоры о том, что между «Зенитом» и «Спартаком» не бывает товарищеских встреч, но «сине-бело-голубые» не продемонстрировали должного настроя. Два гола они пропустили после грубых потерь мяча в непосредственной близости от своих ворот, а счет был открыт после вполне читаемого паса, который оставил в дураках всю защиту. «Зенит» не мог играть или не хотел? Первое может быть связано с большими нагрузками в тренировочном процессе, закладкой функциональной готовности, второе – уже вопрос эмоций, без которых нет смысла принимать участие даже в товарищеских играх.
Но при любом раскладе напрашивается простой вывод: «Зениту» эти матчи и этот турнир не нужен, это кость в горле, которая мешает подготовке. Потому что нет смысла подставляться под принципиальных соперников, находясь под жесткими нагрузками – к чему эти удары по самолюбию футболистов? Не думаю, что такие поражения добавляют настроения команде. А если игроки могут играть лучше, но намеренно себя берегут, то от товарняка, проведенного в полноги просто нет профита в подготовительном плане. Плохие навыки и привычка проигрывать тоже тренируются, как ни странно.
«Зениту» на данном этапе было бы полезнее играть между тренировками против слабых команд или, если уж принимать участие в Кубке Матч Премьер, то подходить к играм хотя бы собранными и нацеленными на результат. В матчах против «Локомотива» и «Спартака» команда Сергея Семака не продемонстрировала самого элементарного – настроя и упорности. Да, это была тренировка, но «сине-бело-голубые» провели эту тренировку спустя рукава, не выкладывались и заслужили дополнительное занятие.
«Спартак»
Позитив. В отличие от «Зенита», у «Спартака» нет никаких проблем с настроем, и это касается каждого игрока. Команда плодотворно работает над воплощением в жизнь идей тренерского штаба Олега Кононова, идет здоровая конкуренция за место в стартовом составе. Футболисты готовы биться, пластаться в подкатах, как Гулиев перед вторым голом. Что не может не радовать Кононова, руководство во главе с Леонидом Федуном, который присутствовал на матче, и болельщиков, так это то, что у «Спартака» проступают черты того футбола, который уже многократно анонсировал Олег Георгиевич. Игра в быстрый короткий пас, смена позиций, стеночки и забегания – да, все это было в игре «Спартака», подтверждаю. О появлении у команды вектора и следования выбранном направлению нельзя не упомянуть в позитивном ключе.
В связи нововведениями в командной игре некоторые футболисты раскрываются совершенно по-новому. В частности, Георгий Мелкадзе, вроде бы застопорившийся в развитии, оказывается, достаточно органично смотрится в комбинационной игре, особенно, если передачи отдают ему, как Ханни перед первым голом, а не наоборот. Глушаков забил во втором матче подряд, как и Адриано, подкарауливший зевок Краневиттера. Вообще, в центре полузащиты у Кононова обширнейший выбор игроков, и это объясняет расставания с Еременко, Поповым и Джано. Помимо Глушакова, Зобнина и Фернандо, игравших еще в чемпионском сезоне, теперь есть фантазер Ханни и окрепший в «Ростове» Гулиев. Да и молодых ребят – Игнатова, Глушенкова и Умярова, не стоит списывать со счетов.
Негатив. Педро Роша остается самым непонятным (или непонятым) футболистом в «Спартаке». У бразильца все не так и все невпопад, не получается сделать подряд два эффективных действия. Вот он пока выглядит главным «пассажиром» в этой команде, сколько ни повторяй фразу о наличии задатков и перспектив. Пока – так. И в целом остается нерешенной проблема с флангами атаки. Ни один не играет так, чтобы искры летели: это касается не только Роши, но и Ташаева с Ломовицким.
BWOAH BWOAH
BWOAH BWOAH
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. . . . 5. . . . . 1. . . .
https://www.youtube.com/watch?v=b2vuu5jBK3A
https://www.youtube.com/watch?v=Os4e3ZQ61Cg
https://www.youtube.com/watch?v=M9gq38BfPos
Зенит уже какой сезон спустя рукава игграет!
да и как таковой игры у Зенита нет, это просто чудо что Зенит на первом месте в ЧР и прошел групповую стадию ЛЕ, хотя по своей игре не заслужил таких мест!
Зенит уже какой сезон спустя рукава игграет!
да и как таковой игры у Зенита нет, это просто чудо что Зенит на первом месте в ЧР и прошел групповую стадию ЛЕ, хотя по своей игре не заслужил таких мест!
Семёрку отгрузили. "Ливерпуль" потренировался на спартаке
Пятёрку отгрузили. "Зенит" потренировался на спартаке
Четвёрку отгрузили. ЦСКА потренировался на спартаке
Пятёрку отгрузили. "Динамо" потренировалось на спартаке
И так далее и тому подобное, что с федунятником при федуне происходило не так и редко?
Семёрку отгрузили. "Ливерпуль" потренировался на спартаке
Пятёрку отгрузили. "Зенит" потренировался на спартаке
Четвёрку отгрузили. ЦСКА потренировался на спартаке
Пятёрку отгрузили. "Динамо" потренировалось на спартаке
И так далее и тому подобное, что с федунятником при федуне происходило не так и редко?