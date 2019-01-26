У ЦСКА стартовал второй сбор

сегодня, 16:25

Сообщается, что сегодня девять футболистов, включая Георгия Щенникова, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Никиту Чернова и Дмитрия Ефремова, которые возвращались на выходные в Москву, присоединились к одноклубникам на сборе в Испании.

Остальные игроки отдыхали в Испании. Главный тренер команды Виктор Ганчаренко прибыл на сборы накануне. Сегодня вечером уже состоится первая тренировка.