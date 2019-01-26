У ЦСКА стартовал второй сбор

Сообщается, что сегодня девять футболистов, включая Георгия Щенникова, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Никиту Чернова и Дмитрия Ефремова, которые возвращались на выходные в Москву, присоединились к одноклубникам на сборе в Испании.
Остальные игроки отдыхали в Испании. Главный тренер команды Виктор Ганчаренко прибыл на сборы накануне. Сегодня вечером уже состоится первая тренировка.
Напомним, что недавно ЦСКА переиграл «Мольде» в товарищеском матче.
пост свиноты: "конюшня она и в африке конюшня!
щаа еврей еще пару зулусов приведет и двух индейцев,а там еще может и бракованный товар привезет с монако!!!" не вызывает у модерации никаких вопросов, а вот два ответа: "Сказал бракованый клон срама))" и "Со свинарником перепутал,хрюн. Это они по зулусам специализируются" затёрли.
Ликуй тарасовская банная стукачня!
пост свиноты: "конюшня она и в африке конюшня!
щаа еврей еще пару зулусов приведет и двух индейцев,а там еще может и бракованный товар привезет с монако!!!" не вызывает у модерации никаких вопросов, а вот два ответа: "Сказал бракованый клон срама))" и "Со свинарником перепутал,хрюн. Это они по зулусам специализируются" затёрли.
Ликуй тарасовская банная стукачня!
Ждём запланированных на вторые сборы игр.
Ждём запланированных на вторые сборы игр.
хорошо подготовиться
к весенней части чемпионата!
хорошо подготовиться
к весенней части чемпионата!
щаа еврей еще пару зулусов приведет и двух индейцев,а там еще может и бракованный товар привезет с монако!!
щаа еврей еще пару зулусов приведет и двух индейцев,а там еще может и бракованный товар привезет с монако!!