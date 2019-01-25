«Анжи» разгромил молодежку «Ахмата»

«Анжи» одержал победу на молодежкой «Ахмата» в контрольном поединке.
«Анжи» – «Ахмат – мол.» 3:0 (1:0)
Голы: Агаларов, 40 (1:0). Понсе, 60 (2:0). Понсе, 80 (3:0).
«Анжи»: Будаков, Магомедов (Белоруков 46), Калошин (Удалый 46), Ягьяев (Чистяков 46), Белов, Андреев (Тетрашвили 46), Иванченко (Кацаев 46), Андямов (Кулик 46), Долгов (Закиров 46), Агаларов (Ахъядов 46), Гайдаров (Понсе 46).
Напомним, что 28 января «Анжи» сыграет с «Биологом» из Новокубанска.
40,60,80 минуты , прикольно .
40,60,80 минуты , прикольно .