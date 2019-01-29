Айртон: «Адаптация проходит хорошо»

Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями после матча с «Локомотивом» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Я только начинаю адаптироваться в новой команде. И очень рад, что забил первый гол. Поздравляю парней с хорошим турниром. Три матча - три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку. Адаптация проходит хорошо, спасибо другим бразильцам «Спартака». Они мне очень помогают. Да и Зе Луиш с Мельгарехо дают советы. Может ли «Спартак» стать чемпионом? Нужно идти от игры к игре. Но главное, чтобы команда выполняла то, что должна.