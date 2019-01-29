Ломовицкий: «Не считаю, что мой гол был определяющим»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о победе над «Локомотивом» в Кубке «Матч Премьер».

Как забил гол? Решил бить в ближний с подъема. Глушаков перед игрой сказал: «Бей с носка, а не на технику — и забьешь». Сразу вспомнил его слова и забил гол. Не считаю, что мой гол был определяющим, потом ребята забили еще два красивых гола. Считаю, что по многим компонентам игры мы были сильнее всех команд на турнире и достойно заняли первое место. Хоть этот турнир и товарищеский.