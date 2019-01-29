Поражения «Интера» и «Лацио», а также другие результаты 21-го тура Серии А

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 21-го тура чемпионата Италии.
«Сампдория» - «Удинезе» 4:0
Голы: Квальярелла 33 (пенальти), Квальярелла 56 (пенальти), Линетти 68, Габбьядини 78
«Сассуоло» - «Кальяри» 3:0
Голы: Локателли 9, Бабакар 45+4 (пенальти), Матри 87
«Лацио» - «Ювентус» 1:2
Голы: Джан 58 (автогол) - Канселу 74, Роналду 88 (пенальти)
«Торино» - «Интер» 1:0
Гол: Иццо 35
«Аталанта» - «Рома» 3:3
Голы: Кастань 45, Толой 60, Сапата 71- Джеко 3, Джеко 33, Эль-Шаарави 40
«Болонья» - «Фрозиноне» 0:4
Голы: Гильоне 18, Чьяно 21, Пинамонти 52, Чьяно 75
«Парма» - СПАЛ 2:3
Голы: Инглезе 11 (пенальти), Инглезе 53 - Валоти 70, Петанья 75, Фарес 83
«Кьево» - «Фиорентина» 3:4
Голы: Степински 38, Пеллиссьер 60 (пенальти), Джорджевич 89 - Муриэль 4, Бенасси 27, Кьеза 79, Кьеза 86
«Эмполи» - «Дженоа» 1:3
Голы: Ди Лоренцо 63 - Куаме 18, Лазович 70, Санабрия 73