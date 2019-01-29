Победа «Барселоны», гол Черышева и другие результаты 21-го тура Примеры

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Испании.
«Жирона» - «Барселона» 0:2
Голы: Нелсон Семеду 9, Лионель Месси 68
«Севилья» - «Леванте» 5:0
Голы: Бен-Йеддер 48, Андре Силва 60, Васкес 71, Сарабия 80 (пенальти), Промес 90
«Атлетико» - «Хетафе» - 2:0
Голы: Гризманн 27, Сауль 37
«Валенсия» - «Вильярреал» 3:0
Голы: Диахаби 4, Черышев 51, Родриго 86
«Эспаньол» - «Реал» 2:4
Голы: Баптистао 25, Росалес 82 - Бензема 4, Рамос 15, Бензема 45+1, Бэйл 67
«Алавес» - «Райо Вальекано» 0:1
Гол: де Томас 47
«Вальядолид» - «Сельта» 2:1
Голы: Плано 55, Кеко 69 - Систо 16
«Реал Сосьедад» - «Уэска» 0:0
«Атлетик» - «Бетис» 1:0
Гол: Муниаин 21
«Леганес» - «Эйбар» 2:2
Голы: Эн-Несири 46, Эн-Несири 67 - Кике 29, Жордан 36