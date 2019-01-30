Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании

«Валенсия» переиграла «Хетафе» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и вышла в следующую стадию турнира. Хет-триком отличился форвард хозяев Родриго. Российский хавбек Денис Черышев записал на свой счёт голевую передачу. В первой встрече «Лос Чес» уступили «Хетафе» со счётом 0:1.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Хетафе» 3:1 (0:1)
Голы: Родриго 61, Родриго 90+2, Родриго 90+3 - Молина 1
«Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай, Паулиста, Пиччини (Ли Канджин 71), Васс (Черышев 56), Парехо, Солер (Гамейро 86), Мина, Родриго, Торрес.
Главный тренер: Марселино.
«Хетафе»: Чичисола, Антунеш, Джене, Кабрера, Суарес, Кристофоро (Б. Гонсалес 78), Максимович, Портильо (Дуро 67), Фламини (Арамбарри 57), Молина, Хайме.
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Хайме 10, Суарес 20, Джене 25, Портильо 43, Чичисола 44, Паулиста 45, Мина 46, Гарай 68, Молина 84, Родриго 90+4, Арамбарри 90+7.
Удаление: Джене 74 (вторая жёлтая)
Судья: Хавьер Эстрада Фернандес.