Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка Лиги

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 90’ Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 73’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка Лиги

сегодня, 01:24
ГенгамЛоготип футбольный клуб Генгам2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗакончился после серии пенальти

«Генгам» вышел в финал Кубка Лиги, одолев в серии пенальти «Монако». Свой дебютный гол за монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.

Генгам, стадион «Стад дю Рудуру»

«Генгам» - «Монако» 2:2 (0:2)
Голы:  Менди 46, М. Тюрам 55 - Рони Лопеш 18, Головин 24.
5:4 по пенальти

«Генгам»: Юнссон (Кайар 90+4), Ребошу, Кербра, Шейх Траоре, Ндонг (Роделен 46), Коко, Блас, Фири, Эбоа Эбоа, Менди (Ру 76) М. Тюрам.
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Ванкер, Рони Лопеш (Сидибе 73), Фабрегас, Хенрикс, Мартинш (У. Тюрам 80), Головин (Диоп 78).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Ндонг 39, Балло-Туре 61.

Удаление: Ванкер 14.

Судья: Бризар Жером.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   181 / 784
сегодня в 01:44
Играли весь матч в меньшинстве, без центрнапа, с школьником в центре обороны. Итог закономерен.
ATG
ATG ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   491 / 784
сегодня в 01:40
Не спас, говорите. Он такое дно, что его даже в матче ненужного турнира на 78-й минуте заменяют.)))) Без него монегаски забили целых четыре пенальти. Без него никого не удалили. Потому что игра равная пошла, а не отдай на бревно и смотри, как оно мяч на трибуны пульнёт.)))))) Хотя, для игрока 1959 года рождения 1 гол за уйму матчей - нормально. Или какого там. Гинер же умеет паспорта игроков подделывать. Думбия, Бекао.))))
Не совсем адекватный негатив в сторону Головина )) Там вся команда просто дно . Что с Фалькао ? Он превратился в Бензема только ещё дешевле...

Монако просто днищя )) Вот как можно поднять денег с игроков, но потом при этом всасывать в чемпионате всем подряд, и просерать такие матчи как сегодня Генгаму - это ужас. Кто-бы мог представить что такое будет твориться с Монако даже для меня удивительно всё это, хоть я и не слежу за Лигой 1

Это похоже на Атлетик в Испании, упали в таблице на дно, но сейчас набирают ход, и думаю скоро будут ближе к верхней части турнирной таблицы, а вот за Монако уже страшнова-то становится ! Не должен такой клуб вылетать в аналог ПФЛ (или как у нас там сейчас второй дивизион называется) Короче тревожно как-то за Монако ! Хотя не так уж они и далеко от спосительных позиций ! Думаю у них всё наладится, или же имидж Французской лиги без Монако пострадает не слабо ! Равноценно потери Атлетика в ЛЛ , но Баскам это не светит, думаю и Монако вылезит ! Этоже не Анжи всё-таки
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 784
сегодня в 01:30
Жардим бодро распинался о том, что Кубок "Монако" очень нужен и он даст ему возможность участие в европейских турнирах и все такое)) А по факту проиграли последней команде Лиги))
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   16 / 784
сегодня в 01:26
Не спас, говорите. Он такое дно, что его даже в матче ненужного турнира на 78-й минуте заменяют.))))
Без него монегаски забили целых четыре пенальти. Без него никого не удалили. Потому что игра равная пошла, а не отдай на бревно и смотри, как оно мяч на трибуны пульнёт.))))))
Хотя, для игрока 1959 года рождения 1 гол за уйму матчей - нормально. Или какого там. Гинер же умеет паспорта игроков подделывать. Думбия, Бекао.))))
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