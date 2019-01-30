Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка Лиги

«Генгам» вышел в финал Кубка Лиги, одолев в серии пенальти «Монако». Свой дебютный гол за монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.
Генгам, стадион «Стад дю Рудуру»
«Генгам» - «Монако» 2:2 (0:2)
Голы: Менди 46, М. Тюрам 55 - Рони Лопеш 18, Головин 24.
5:4 по пенальти
«Генгам»: Юнссон (Кайар 90+4), Ребошу, Кербра, Шейх Траоре, Ндонг (Роделен 46), Коко, Блас, Фири, Эбоа Эбоа, Менди (Ру 76) М. Тюрам.
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Ванкер, Рони Лопеш (Сидибе 73), Фабрегас, Хенрикс, Мартинш (У. Тюрам 80), Головин (Диоп 78).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Ндонг 39, Балло-Туре 61.
Удаление: Ванкер 14.
Судья: Бризар Жером.
Монако просто днищя )) Вот как можно поднять денег с игроков, но потом при этом всасывать в чемпионате всем подряд, и просерать такие матчи как сегодня Генгаму - это ужас. Кто-бы мог представить что такое будет твориться с Монако даже для меня удивительно всё это, хоть я и не слежу за Лигой 1
Это похоже на Атлетик в Испании, упали в таблице на дно, но сейчас набирают ход, и думаю скоро будут ближе к верхней части турнирной таблицы, а вот за Монако уже страшнова-то становится ! Не должен такой клуб вылетать в аналог ПФЛ (или как у нас там сейчас второй дивизион называется) Короче тревожно как-то за Монако ! Хотя не так уж они и далеко от спосительных позиций ! Думаю у них всё наладится, или же имидж Французской лиги без Монако пострадает не слабо ! Равноценно потери Атлетика в ЛЛ , но Баскам это не светит, думаю и Монако вылезит ! Этоже не Анжи всё-таки
Монако просто днищя )) Вот как можно поднять денег с игроков, но потом при этом всасывать в чемпионате всем подряд, и просерать такие матчи как сегодня Генгаму - это ужас. Кто-бы мог представить что такое будет твориться с Монако даже для меня удивительно всё это, хоть я и не слежу за Лигой 1
Это похоже на Атлетик в Испании, упали в таблице на дно, но сейчас набирают ход, и думаю скоро будут ближе к верхней части турнирной таблицы, а вот за Монако уже страшнова-то становится ! Не должен такой клуб вылетать в аналог ПФЛ (или как у нас там сейчас второй дивизион называется) Короче тревожно как-то за Монако ! Хотя не так уж они и далеко от спосительных позиций ! Думаю у них всё наладится, или же имидж Французской лиги без Монако пострадает не слабо ! Равноценно потери Атлетика в ЛЛ , но Баскам это не светит, думаю и Монако вылезит ! Этоже не Анжи всё-таки
Без него монегаски забили целых четыре пенальти. Без него никого не удалили. Потому что игра равная пошла, а не отдай на бревно и смотри, как оно мяч на трибуны пульнёт.))))))
Хотя, для игрока 1959 года рождения 1 гол за уйму матчей - нормально. Или какого там. Гинер же умеет паспорта игроков подделывать. Думбия, Бекао.))))
Без него монегаски забили целых четыре пенальти. Без него никого не удалили. Потому что игра равная пошла, а не отдай на бревно и смотри, как оно мяч на трибуны пульнёт.))))))
Хотя, для игрока 1959 года рождения 1 гол за уйму матчей - нормально. Или какого там. Гинер же умеет паспорта игроков подделывать. Думбия, Бекао.))))