Арену в Петербурге передадут в пользование УЕФА в мае 2020 года

сегодня, 13:04

Заместитель главы российского оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года Денис Поляков заявил, что стадион в Санкт-Петербурге передадут в эксклюзивное пользование УЕФА на время проведения Евро-2020 15 мая следующего года.

По итогам последнего визита комиссии УЕФА была согласована дата передачи стадиона в эксклюзивное использование УЕФА (на время турнира - прим.). Эта дата - 15 мая 2020 года.