Азаров: «„Самара Арена“ перейдет в собственность региона»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что стадион «Самара Арена» перейдет в собственность региона после устранения всех недоделок.

Мы торопиться не будем. Да, возможно, 2019 год, возможно, и 2020-й. Мы посмотрим очень внимательно на готовность стадиона, очень строго будем подходить к приемке. Вы же понимаете, я знаю там все проблемы.

Я рассматриваю вариант привлечения к приемке этого стадиона, документации объекта, крупной консалтинговой компании, посмотрим, может быть, эти права делегируем. Но мы примем стадион тогда, когда он будет полностью готов к эксплуатации по всем малейшим требованиям. Он был готов, но вы знаете, что есть еще над чем поработать.