«Зенит» организовал тоннель для Миллера, которому исполнилось 57 лет

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Уэльс. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.35 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.55 4.4 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.5 3.3 2.75
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.65 3.23 2.6
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 14’ Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.4 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.2 2.6
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.58 3.55 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас -:- Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.6 2.85 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.2 6.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.45 2.83 3.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.07 3 3.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.65 3.3 5.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.7 3.05 2.07
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.02 2.95 4.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.25 2.95
ГлавнаяНовости

«Зенит» организовал тоннель для Миллера, которому исполнилось 57 лет

вчера, 22:46

Футболка с фамилией председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера прошла через импровизированный традиционный тоннель игроков «Зенита». 31 января Миллеру исполнилось 57 лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»
27 января Комментарии4
Сегодня у футболистов ЦСКА запланировано две тренировки
27 января Комментарии19
Тренировка «Зенита» началась с минуты молчания
27 января Комментарии14
Адриано и Фернандо пропускают тренировку «Спартака»
27 января Комментарии8
Сигурдссон подхватил инфекцию и пропускает тренировку ЦСКА
26 января Комментарии20
Адриано, Игнатов и Ломовицкий тренируются по индивидуальному плану
26 января Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NbKA555
NbKA555
   175 / 813
вчера в 23:54
Бюджетно-денежый коридор!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 813
вчера в 23:52
Лехе шоколада колумбийского захотелось на ДР,15 шку вывалил
Footbolista
Footbolista
   14 / 813
вчера в 23:42
Да...аналитик ты так себе)...ты еще страну в которой живешь в игнор добавь...
Мудрецы говорят: "Есть твое мнение, есть мое мнение и есть правильное мнение"...так что я с тобой не спорю, оставайся при своем...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   3 / 813
вчера в 23:33
Так в чем проблема?)...учи японский)...
Бугага, я в курсе методичек партии ЖиВ.

1. Не нравится что-то? Начни с себя.
2. Начал, а дороги все такие же разбитые? Ну так уезжай, кто тебе мешает.
3. Уехал? Бросил страну, предатель.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 813
вчера в 23:32
Джикия поздравил Алексея в инсте : раз два три,Леха,сзади посмотри
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 813
вчера в 23:30
Кононов поздравил Алексея в твиттере: раз два три,Леха,вынимай
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   14 / 813
вчера в 23:29
Так в чем проблема?)...учи японский)...
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 813
вчера в 23:28
Жаль Квинси ушел и Адриано не в форме ,а то бы штук семь Миллеру положили на юбилейный стол
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   3 / 813
вчера в 23:28
Не суди и несудим будешь)...
Я бы не судил, если бы в Японии жил, мне бы абсолютно плевать было, поверь)
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   14 / 813
вчера в 23:27
Не суди и несудим будешь)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   3 / 813
вчера в 23:25
Для приближения как раз и нужен был ум и талант))...
Как будто у Путина их много. За все время кроме поведения ГРУ-шника средней руки со всякими ликующими "она утонула", я ничего умного от него не видел. Умно было бы реформировать страну, добиться чего-нибудь, а вести себя как среднестатистический банановый диктатор, опираясь на подкармливаемый ФСБ, не особо как-то впечатляет, в общем.
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   14 / 813
вчера в 23:25
Кстати), хорошее название для российского газа "Воздух Миллера")...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Splurgeloa
   3 / 813
вчера в 23:19
Все были бы не против.Но если бы все добился своим умом и талантом, а не приближением к некому лысому человеку...Которого вся страна ненавидит.
Вопрос, чего он добился, только.
Footbolista
Footbolista ответил Splurgeloa
   14 / 813
вчера в 23:19
Для приближения как раз и нужен был ум и талант))...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ваня лучший
   3 / 813
вчера в 23:19
Для аналогии можно сравнить ПСЖ ( там тоже денег море) и Зенит ( там гигантский бездонный мешок денег). ПСЖ выигрывает первенство с 20-очковым отрывом. При этом в чемпионате Франции один из аутсайдеров Бордо возит миллионеров Зенита как начинающих. А все просто. В ПСЖ частные деньги , а в Зените из госказны. Если бы они в таком же объеме были из кармана Миллера было бы другое дело. А так , как говорил Верещагин "За державу обидно". Видимо причина в том, что Миллер хорошо носил портфель за ВВП.
Это кто тебе сказал? Владелец ПСЖ - закрытая компания Qatar Sports Investments, которая принадлежит государственной Qatar Investment Authority. И занимаются они примерно тем же, чем и все, чем и большинство наших менеджеров, то есть отмыванием денег.
Splurgeloa
Splurgeloa
   291 / 813
вчера в 23:16
Все были бы не против.Но если бы все добился своим умом и талантом, а не приближением к некому лысому человеку...Которого вся страна ненавидит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   9 / 813
вчера в 23:15
не,мыльный пузырь))
Footbolista
Footbolista
   14 / 813
вчера в 23:14
С днюхой, Леха!)...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Морозовский
   88 / 813
вчера в 23:14
ПОЗДРАВЛЯЮ МИЛЛЕРА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ЖЕЛАЮ ЕМУ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
Никогда не нажимал КАРАУЛ,но нажал на твой пост:" ПОЗДРАВЛЯЮ МИЛЛЕРА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ЖЕЛАЮ ЕМУ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!", оказывается другие опередили меня.
parallels
parallels ответил Ваня лучший
   10 / 813
вчера в 23:14
Для аналогии можно сравнить ПСЖ ( там тоже денег море) и Зенит ( там гигантский бездонный мешок денег). ПСЖ выигрывает первенство с 20-очковым отрывом. При этом в чемпионате Франции один из аутсайдеров Бордо возит миллионеров Зенита как начинающих. А все просто. В ПСЖ частные деньги , а в Зените из госказны. Если бы они в таком же объеме были из кармана Миллера было бы другое дело. А так , как говорил Верещагин "За державу обидно". Видимо причина в том, что Миллер хорошо носил портфель за ВВП.
от твоего коммента сильно попахивает свининой. частные деньги псж, ахах! и у федуна твоего ненаглядного тоже частные)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 813
вчера в 23:14
Спартак трехой поздравил)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Так Себе Аналитик
   26 / 813
вчера в 23:10
Одиозная личность, трудно его охарактеризовать однозначно. Многое испортил. Кое-то сделал правильно. Понятно, что трудно что-то ожидать от бывшего таскателя портфеля Путина, посаженного на трубу, но был и КУЕФА, и чемпионство. Если бы на его месте был способный человек с его ресурсами, понятно, что "Зенит" каждый год бы "Спартаку" по пятерке дважды клал, а так приходится терпеть Заболотных и иные бзики сына бывшего немецкоподданного.
Для аналогии можно сравнить ПСЖ ( там тоже денег море) и Зенит ( там гигантский бездонный мешок денег). ПСЖ выигрывает первенство с 20-очковым отрывом. При этом в чемпионате Франции один из аутсайдеров Бордо возит миллионеров Зенита как начинающих. А все просто. В ПСЖ частные деньги , а в Зените из госказны. Если бы они в таком же объеме были из кармана Миллера было бы другое дело. А так , как говорил Верещагин "За державу обидно". Видимо причина в том, что Миллер хорошо носил портфель за ВВП.
ошалевший
ошалевший ответил parallels
   269 / 813
вчера в 23:09
что тебя удивляет? он должен жить в двушке на окраине, полученной в наследство от бабушки?)
ну да зарплата в 2 ляма в день гос служащему,может себе позволить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 813
вчера в 23:04
Одиозная личность, трудно его охарактеризовать однозначно. Многое испортил. Кое-то сделал правильно.

Понятно, что трудно что-то ожидать от бывшего таскателя портфеля Путина, посаженного на трубу, но был и КУЕФА, и чемпионство.

Если бы на его месте был способный человек с его ресурсами, понятно, что "Зенит" каждый год бы "Спартаку" по пятерке дважды клал, а так приходится терпеть Заболотных и иные бзики сына бывшего немецкоподданного.
Serg3.12
Serg3.12
   87 / 813
вчера в 23:04
А чего не банку с воздухом Милера пронесли сквозь строй!
Evgen44
Evgen44
   196 / 813
вчера в 23:01
Вообще,это как бы коридор...или "тоннель" пошло после Молло в бомжеграде?
parallels
parallels ответил ошалевший
   10 / 813
вчера в 23:01
ждём новость о том как дядя миллер позвал к себе игрочишек на хату за лярд стоимостью
что тебя удивляет? он должен жить в двушке на окраине, полученной в наследство от бабушки?)
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   326 / 813
вчера в 23:01
круто! теперь надо так всех свиней провести
protest58us
protest58us
   286 / 813
вчера в 22:59
Надо было его коридоре деньгами московских бабушек закидать...
Морозовский
Морозовский
   32 / 813
вчера в 22:55
ПОЗДРАВЛЯЮ МИЛЛЕРА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ЖЕЛАЮ ЕМУ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100