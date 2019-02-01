«Лацио» переиграл «Интер» в серии пенальти

«Лацио» переиграл «Интер» в четвертьфинальном матче Кубка Италии и в полуфинале сыграет с «Аталантой», которая ранее выбила из турнира «Ювентус» (3:0).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Лацио» 1:1 (0:0)
Голы: Икарди 120+5 (пенальти) - Иммобиле 108
3:4 по пенальти
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Гальярдини (Весино 46), Брозович, Жоау Мариу (Мартинес 81), Политано (Соареш 106), Кандрева (Наингголан 106), Икарди.
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Уоллес (Баштуш 70), Лулич (Дурмиси 80), Луис Альберто (Пароло 101), Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Марушич, Корреа (Кайседо 88), Иммобиле.
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Гальярдини 44, Уоллес 68, Раду 73, Весино 82, Марушич 86, Милинкович-Савич 87, Лукас Лейва 96, Иммобиле 110, Брозович 110, Асамоа 116.
Удаление: Раду 120+4.
Судья: Абиссо Розарио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ура таварищи мы дабились этгаооо, реализовали 100% большинства как в хаоккее!! Лучшие команды НХЛ нам завидуют!! Лучшим на поле был Розарио Абиссо. Требл трепещи! Мы идём к тебе если нас не отРАПИдят!
Ура таварищи мы дабились этгаооо, реализовали 100% большинства как в хаоккее!! Лучшие команды НХЛ нам завидуют!! Лучшим на поле был Розарио Абиссо. Требл трепещи! Мы идём к тебе если нас не отРАПИдят!
Один из худших игроков Интера в этом сезоне. Как перешел в Интер, сдулся. Хоть мне не нравится Роберто Мартинес, но думаю он правильно сделал, что не взял на ЧМ этого алкаша и по3иста.
Так и не понял, зачем он Спаллу. Хотя наверное сам лысый физрук не знает, зачем его брал.
Один из худших игроков Интера в этом сезоне. Как перешел в Интер, сдулся. Хоть мне не нравится Роберто Мартинес, но думаю он правильно сделал, что не взял на ЧМ этого алкаша и по3иста.
Так и не понял, зачем он Спаллу. Хотя наверное сам лысый физрук не знает, зачем его брал.
По матчу,болельщиков Лацио с победой,это было более чем заслуженно.
По поводу судейства пенальти был,как и красная была.Отменять ее было ошибкой,тем более что судья ещё повтор посмотрел.Летом римская связка вылетит из клуба в тандеме.
По матчу,болельщиков Лацио с победой,это было более чем заслуженно.
По поводу судейства пенальти был,как и красная была.Отменять ее было ошибкой,тем более что судья ещё повтор посмотрел.Летом римская связка вылетит из клуба в тандеме.
Китайцы должны были ответить за купленный матч в прошлом сезоне, по результатам которого орлы не вышли в ЛЧ. Хотя сами даже из группы не вышли.
Справедливость восторжествовала!
Больше стал симпатизировать этому клубу. Удачи бойцам Индзаги.
С победой!
Китайцы должны были ответить за купленный матч в прошлом сезоне, по результатам которого орлы не вышли в ЛЧ. Хотя сами даже из группы не вышли.
Справедливость восторжествовала!
Больше стал симпатизировать этому клубу. Удачи бойцам Индзаги.
С победой!
Нам не жалко вылетать Аталанте - стыдно оставаться в турнире как эти. Пользуясь случаем поздравляю весь вчерашний интеристкий бомонд с наших веток ))) Ювентус продолжает писать историю СериАла, а кубок теперь разгырают достойные команды. Я спокоен.
Нам не жалко вылетать Аталанте - стыдно оставаться в турнире как эти. Пользуясь случаем поздравляю весь вчерашний интеристкий бомонд с наших веток ))) Ювентус продолжает писать историю СериАла, а кубок теперь разгырают достойные команды. Я спокоен.
Перес истово крестится сейчас, что 110 миллионов за "это" не отдал)
P.S. А Месси все-таки был прав. Макси Лопес не при чем, Леонель просто выбросил из сборной бесполезный мусор)))
Перес истово крестится сейчас, что 110 миллионов за "это" не отдал)
P.S. А Месси все-таки был прав. Макси Лопес не при чем, Леонель просто выбросил из сборной бесполезный мусор)))
Тут "Интер" 100% недоработал, хотя бы коронный прием свой нужно уметь исполнить.
Урок китайцам, в следующий раз надо два пенальти покупать. Или не покупать Наинголана.
Тут "Интер" 100% недоработал, хотя бы коронный прием свой нужно уметь исполнить.
Урок китайцам, в следующий раз надо два пенальти покупать. Или не покупать Наинголана.