«Лацио» переиграл «Интер» в серии пенальти

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.35 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.55 4.4 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.5 3.4 2.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 22’ Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:0 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.65 3.23 2.6
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 48’ Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.4 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.2 2.6
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.65 3.3 6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 63’ Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.6 2.85 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.2 6.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.45 2.83 3.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.18 3.15 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.65 3.3 5.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.7 3.05 2.07
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.02 2.95 4.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.25 2.95
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«Лацио» переиграл «Интер» в серии пенальти

сегодня, 01:52
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗакончился после серии пенальти

«Лацио» переиграл «Интер» в четвертьфинальном матче Кубка Италии и в полуфинале сыграет с «Аталантой», которая ранее выбила из турнира «Ювентус» (3:0). 

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Лацио» 1:1 (0:0)
Голы: Икарди 120+5 (пенальти) - Иммобиле 108 
3:4 по пенальти

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Гальярдини (Весино 46), Брозович, Жоау Мариу (Мартинес 81), Политано (Соареш 106), Кандрева (Наингголан 106), Икарди.
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Уоллес (Баштуш 70), Лулич (Дурмиси 80), Луис Альберто (Пароло 101), Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Марушич, Корреа (Кайседо 88), Иммобиле.
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Гальярдини 44, Уоллес 68, Раду 73, Весино 82, Марушич 86, Милинкович-Савич 87, Лукас Лейва 96, Иммобиле 110, Брозович 110, Асамоа 116.

Удаление: Раду 120+4.

Судья: Абиссо Розарио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 03:04
Сука, как же не повезло
Groove000
Groove000
   582 / 814
сегодня в 02:36
Алкаш не забил, обидно... Хотя, учитывая, что вратари в пенальти прыгают в сторону, я бы тоже по центру ударил)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   144 / 814
сегодня в 02:33
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил allemz
       19 / 814
    сегодня в 02:28
    Всё верно. Один из худших игроков Интера в этом сезоне. Как перешел в Интер, сдулся. Хоть мне не нравится Роберто Мартинес, но думаю он правильно сделал, что не взял на ЧМ этого алкаша и по3иста. Так и не понял, зачем он Спаллу. Хотя наверное сам лысый физрук не знает, зачем его брал.
    Если уж человеку дороже выпить и покурить на камеру, чем сыграть за сборную , о чем тут говорить?!?
    Козья кака
    Козья кака ответил Ислам Керимов
       150 / 814
    сегодня в 02:25
    Я плачу под сибя сякэ((((( Как же мы будем без спалллети и наикалана?
    Козья кака
    Козья кака
       150 / 814
    сегодня в 02:21
    Ми продожаем ркпортаж с зачнеженных полей Италтии, в которой виликий интер добыл не менее виликий результат!!!!!
    Ура таварищи мы дабились этгаооо, реализовали 100% большинства как в хаоккее!! Лучшие команды НХЛ нам завидуют!! Лучшим на поле был Розарио Абиссо. Требл трепещи! Мы идём к тебе если нас не отРАПИдят!
    allemz
    allemz ответил Leha-ha50
       22 / 814
    сегодня в 02:15
    Какой же Наингголан "мертвый" стал!!! Из - за своего не по делу упертого характера просто губит карьеру.
    Всё верно.
    Один из худших игроков Интера в этом сезоне. Как перешел в Интер, сдулся. Хоть мне не нравится Роберто Мартинес, но думаю он правильно сделал, что не взял на ЧМ этого алкаша и по3иста.
    Так и не понял, зачем он Спаллу. Хотя наверное сам лысый физрук не знает, зачем его брал.
    DarthNeBuL
    DarthNeBuL
       682 / 814
    сегодня в 02:14
    Судья просто конченый, отмена чистой красной и левый пенальти на последних секундах. Никто в здравом уме не будет ставить в такой ситуации пенальти, когда решается исход матча. Вот никогда не понимал, почему эти судьи спокойно расхаживают по землям своих соответствующих государств. Ну умойте в крови и поломайте пару конечностей таким петушкам, и я уверяю вас, что количество желающих подсуживать за взятки резко поубавится.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       19 / 814
    сегодня в 02:10
    Какой же Наингголан "мертвый" стал!!! Из - за своего не по делу упертого характера просто губит карьеру.
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов
       746 / 814
    сегодня в 02:08
    Горбачи предано дежурят в 2 ночи на ветке Интера!
    По матчу,болельщиков Лацио с победой,это было более чем заслуженно.
    По поводу судейства пенальти был,как и красная была.Отменять ее было ошибкой,тем более что судья ещё повтор посмотрел.Летом римская связка вылетит из клуба в тандеме.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       19 / 814
    сегодня в 02:07
    Отмена красной - это просто клоунада!!! Чистейшая краснющая карточка !!! Думал судья при просмотре убедится в правильности решения, ан-нет , передумал "свистун", а зря!!! Шуму будет достаточно.
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7
       503 / 814
    сегодня в 02:05
      h8you
      h8you ответил allemz
         161 / 814
      сегодня в 02:00
      Черт, топил в этом матче за Лацио как за МС. Китайцы должны были ответить за купленный матч в прошлом сезоне, по результатам которого орлы не вышли в ЛЧ. Хотя сами даже из группы не вышли. Справедливость восторжествовала! Больше стал симпатизировать этому клубу. Удачи бойцам Индзаги. С победой!
      они и в этом купили
      allemz
      allemz
         22 / 814
      сегодня в 01:59
      Черт, топил в этом матче за Лацио как за МС.
      Китайцы должны были ответить за купленный матч в прошлом сезоне, по результатам которого орлы не вышли в ЛЧ. Хотя сами даже из группы не вышли.
      Справедливость восторжествовала!
      Больше стал симпатизировать этому клубу. Удачи бойцам Индзаги.
      С победой!
      Горбатый пришел за тобой
      Горбатый пришел за тобой
         335 / 814
      сегодня в 01:58
      Давненько я такого беспредела не видел. Вот прямо с последнего мачта интера с Лацио ))) Отмена красной Асабоба, пенка когда время уже истекло. Короли Италии че там ))) С королевским трофеем.

      Нам не жалко вылетать Аталанте - стыдно оставаться в турнире как эти. Пользуясь случаем поздравляю весь вчерашний интеристкий бомонд с наших веток ))) Ювентус продолжает писать историю СериАла, а кубок теперь разгырают достойные команды. Я спокоен.
      h8you
      h8you
         161 / 814
      сегодня в 01:55
      картон миланский облажался у себя на поле))хотя федерация и судьи сегодня все для них сделали,теперь ждем ЛЕ и вынос от клуба типо кириал бир шева
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 814
      сегодня в 01:55
      Не дай бог китайцам кто-нибудь откроет глаза и они уволят Спалетти) Не хочется, чтобы позор "Интера" заканчивался.
      h8you
      h8you
         161 / 814
      сегодня в 01:54
      давненько не видел такого судейства в пользу одной из команд....сначала он отменяет чистую красную,а потом за секунду до свистка ставит левый пеналь ,даже не смотря повтор
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         243 / 814
      сегодня в 01:54
      Физрука на увольнение! Всем спокойной ночи.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 814
      сегодня в 01:54
      1 гол с игры за 10 последних матчей, остановите кто-нибудь супербомбардира НедоКарди))

      Перес истово крестится сейчас, что 110 миллионов за "это" не отдал)

      P.S. А Месси все-таки был прав. Макси Лопес не при чем, Леонель просто выбросил из сборной бесполезный мусор)))
      h8you
      h8you
         161 / 814
      сегодня в 01:53
      хахахахаа не зря не пошел спать,ведь унижение кабинетного безтрофейника всегда приятно
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 814
      сегодня в 01:53
      Очень недальновидно от китайцев - купить пенальти на 125 минуте и при этом выпустить бить их Наинголана с бодунища.

      Тут "Интер" 100% недоработал, хотя бы коронный прием свой нужно уметь исполнить.

      Урок китайцам, в следующий раз надо два пенальти покупать. Или не покупать Наинголана.
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