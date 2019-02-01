«Реал» обыграл «Жирону». Дубль на счету Бензема

«Реал» одержал победу над «Жироной» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании и прошёл в полуфинал турнира. Первая встреча между командами также завершилась победой «Королевского клуба» (4:2).
Жирона, стадион Мунисипал де Монтиливи
«Жирона» - «Реал» 1:3 (0:2)
Голы: Порро 71 - Бензема 27, Бензема 43, Льоренте 76
«Жирона»: Ирайсос, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе 46), Рауль Гарсия, Рамальо, Дуглас Луис, Порро, Паик Сеунг-Хо (Пачон 69), Гранель, Лозано, Стуани (Валери 59).
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
«Реал»: Навас, Рамос (Начо 64), Марсело, Карвахаль, Варан, Себальос, Льоренте, Кроос, Васкес, Винисиус (Бэйл 68), Бензема (Асенсио 57).
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Стуани 49, Карвахаль 65, Лосано 72.
Судья: Мунуэра Хуан.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.
От него надо избавиться летом, можно слить в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе!!!
Или можно поменять на Азара, без доплаты, учитывая, что контракт Азара заканчивается!!!
От него надо избавиться летом, можно слить в ПСЖ с доплатой, и взять Мбаппе!!!
Или можно поменять на Азара, без доплаты, учитывая, что контракт Азара заканчивается!!!
3-1
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7-3
3-1
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7-3
Без пропущенного гола никак!!!
Рамос ушёл, вышел Начо в цз, который никогда им не был, хоть тренеры и ставят его туда, и пропустили гол!
Навас НОМЕР ОДИН, на своей позиции!!!
Дыртуа ему не ровень
Без пропущенного гола никак!!!
Рамос ушёл, вышел Начо в цз, который никогда им не был, хоть тренеры и ставят его туда, и пропустили гол!
Навас НОМЕР ОДИН, на своей позиции!!!
Дыртуа ему не ровень
Реал без особых проблем вышел в полуфинал,с победой болельщиков,ждём соперника!
Реал без особых проблем вышел в полуфинал,с победой болельщиков,ждём соперника!
Ей не хватило настойчивости и уверенности в себе.
И даже при этом 16 ударов по воротам Мадрида.
Ей не хватило настойчивости и уверенности в себе.
И даже при этом 16 ударов по воротам Мадрида.
Без проблем обыграли фарм клуб барсуков!
Бензема кажись поймал кураж)
Без проблем обыграли фарм клуб барсуков!
Бензема кажись поймал кураж)