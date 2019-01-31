«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» с крупным счётом обыграла «Севилью» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании и вышла в полуфинал турнира. Первая встреча между командами завершилась победой андалусийцев со счётом 2:0.
Барселона, стадион Ноу Камп
«Барселона» - «Севилья» 6:1 (2:0)
Голы: Коутиньо 13 (пенальти), Ракитич 31, Коутиньо 53, Роберто 54, Л. Суарес 89, Месси 90+2 - Гильерме Арана 67
Незабитый пенальти: Банега 27 (вратарь)
«Барселона»: Силлессен, Ленгле, Пике, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич (Видаль 76), Коутиньо (Семеду 81), Артур Рамос (Аленья 90), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Гильерме Арана (Сальватиерра 84), Амаду, Банега (Бен-Йеддер 77), Карришу, Меса (Васкес 77), Промес, Сарабия, Андре Силва.
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Меса 30, Л. Суарес 30, Карришу 34, Гомес 72.
Судья: Мартинес Хосе Санчес.
И с выходом в следующий раунд!
И с выходом в следующий раунд!
Ваша модель пенальти во вратаря бьет, штрафной в стенку.
За деньги которые за престарелого отдали, можно было купить Азара, который бы пахал и делал результат. Только он к вам в Ювентус на понижение не пойдет.
Ваша модель пенальти во вратаря бьет, штрафной в стенку.
За деньги которые за престарелого отдали, можно было купить Азара, который бы пахал и делал результат. Только он к вам в Ювентус на понижение не пойдет.
Главное, Чемпионат выиграть, самый важный для них турнир :)
Главное, Чемпионат выиграть, самый важный для них турнир :)
Трешку от Аталанты говорят отхватил
Трешку от Аталанты говорят отхватил