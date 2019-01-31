«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 0:0 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 60’ Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 0:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 21’ Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 0:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 18’ Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 18’ Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:0 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 58’ Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.17 7 16
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

сегодня, 01:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона6 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» с крупным счётом обыграла «Севилью» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании и вышла в полуфинал турнира. Первая встреча между командами завершилась победой андалусийцев со счётом 2:0.

Барселона, стадион Ноу Камп

«Барселона» - «Севилья» 6:1 (2:0)
Голы: Коутиньо 13 (пенальти), Ракитич 31, Коутиньо 53, Роберто 54, Л. Суарес 89, Месси 90+2 - Гильерме Арана 67
Незабитый пенальти: Банега 27 (вратарь)

«Барселона»: Силлессен, Ленгле, Пике, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич (Видаль 76), Коутиньо (Семеду 81), Артур Рамос (Аленья 90), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Гильерме Арана (Сальватиерра 84), Амаду, Банега (Бен-Йеддер 77), Карришу, Меса (Васкес 77), Промес, Сарабия, Андре Силва.
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Меса 30, Л. Суарес 30, Карришу 34, Гомес 72.

Судья: Мартинес Хосе Санчес.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 807
сегодня в 02:18
Коутиньо
la_masia
la_masia ответил From Parma With Love
   35 / 807
сегодня в 02:17
Ну что то сегодня Борнмут Азаришку то поправил , хорошенько причём, надолго запомнится ему
У всех бывают неудачные матчи. А Роналду показывает стабильно хреновую игру. Такого спада у него не было еще в карьере.
From Parma With Love
From Parma With Love ответил la_masia
   397 / 807
сегодня в 02:13
Ну что то сегодня Борнмут Азаришку то поправил , хорошенько причём, надолго запомнится ему
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   186 / 807
сегодня в 02:12
С победой лучший клуб мира!!!
И с выходом в следующий раунд!
From Parma With Love
From Parma With Love ответил allemz
   397 / 807
сегодня в 02:08
В АПЛ нельзя расслабляться ни на минуту, накажут! Но догнать Ливерпуль ещё шансы есть 100%
From Parma With Love
From Parma With Love ответил da da da
   397 / 807
сегодня в 02:06
Они уже на Камп ноу приехали в страхе мое мнение, с целью лишь бы продержаться и по возможности забить и сесть в оборону.... Но с барсуками такое не проходит....
allemz
allemz ответил From Parma With Love
   24 / 807
сегодня в 02:05
Я так и не понял как вчера можно было Ньюкаслу влететь?на 1 минуте уже забили , ещё и Де Брюйне вышел, думал в асфальт закатаете, но))) вот она прелесть Англии, Борнмут подтвердил сегодня что и большие клубы не страшны середнячкам!)))
Расслабились после первого гола, типо игра сделана, вату катали. Сороки наказали. Вот и всё.
la_masia
la_masia ответил juvenale
   35 / 807
сегодня в 02:05
гном как обычно...никому ненужный гол на 93 минуте
Сколько желчи))) самое интересное что необоснованной)
Ваша модель пенальти во вратаря бьет, штрафной в стенку.
За деньги которые за престарелого отдали, можно было купить Азара, который бы пахал и делал результат. Только он к вам в Ювентус на понижение не пойдет.
From Parma With Love
From Parma With Love ответил allemz
   397 / 807
сегодня в 02:03
Я так и не понял как вчера можно было Ньюкаслу влететь?на 1 минуте уже забили , ещё и Де Брюйне вышел, думал в асфальт закатаете, но))) вот она прелесть Англии, Борнмут подтвердил сегодня что и большие клубы не страшны середнячкам!)))
da da da
da da da
   294 / 807
сегодня в 02:00
сомнительная пенка на Месси надломила Севилью видно
Гус Пойет
Гус Пойет
   794 / 807
сегодня в 01:59
Мощно
From Parma With Love
From Parma With Love ответил allemz
   397 / 807
сегодня в 01:58
Пока тяжело....но прописку уже точно сохранили на следующий сезон , это самое главное, если постараемся, то и на лигу Европы можем замахнуться, хотя бы на квалификацию
ronaldo743
ronaldo743 ответил From Parma With Love
   62 / 807
сегодня в 01:56
Ну пользу все равно он приносит, просто сегодня его встряхнули хорошенько, как Барселона и Атлетико в чемпионате Испании в свое время делали.
Ну да, один момент из десяти если использует - уже отлично. Юве вляпался очень сильно и скоро об этом пожалеет.
mangoх12
mangoх12
   10 / 807
сегодня в 01:56
ахахаха порвали
allemz
allemz ответил From Parma With Love
   24 / 807
сегодня в 01:55
Друг не надо тут устраивать провокации, смирись с тем что вас вынесли вперёд ногами вместе с Роналду)))) а Месси идёт дальше завоёвывать кубок короля))))
Я вот жду не дождусь, когда крестоносцы возродятся.
From Parma With Love
From Parma With Love ответил ronaldo743
   397 / 807
сегодня в 01:55
И такое чувствовать что от Атлетико он обратно отхватит в скором времени, и полностью сосредоточиться на чемпионате, если они игру не поменяют
From Parma With Love
From Parma With Love ответил ronaldo743
   397 / 807
сегодня в 01:51
Ну пользу все равно он приносит, просто сегодня его встряхнули хорошенько, как Барселона и Атлетико в чемпионате Испании в свое время делали.
allemz
allemz ответил juvenale
   24 / 807
сегодня в 01:50
гном как обычно...никому ненужный гол на 93 минуте
Португальский петух даже "никому ненужный" гол не смог забить))
allemz
allemz
   24 / 807
сегодня в 01:50
Ничосе. Ну молодцы, закамбечили.
ronaldo743
ronaldo743 ответил From Parma With Love
   62 / 807
сегодня в 01:49
Ну 3 гол Аталанты это полный привоз защиты Ювентуса, прям лююютый привоз, такого защитника нельзя держать в команде такого калибра, забыл его фамилию , ругани по моему
Нельзя держать в команде закомплексованного, ограниченного замыкателя, под которого приходится всю игру перестраивать.
From Parma With Love
From Parma With Love ответил ronaldo743
   397 / 807
сегодня в 01:47
Ну 3 гол Аталанты это полный привоз защиты Ювентуса, прям лююютый привоз, такого защитника нельзя держать в команде такого калибра, забыл его фамилию , ругани по моему
ronaldo743
ronaldo743 ответил nba05
   62 / 807
сегодня в 01:44
Да Юве не особо любит треблы Главное, Чемпионат выиграть, самый важный для них турнир :)
Юве любил дубли . . . до прихода марокканца. А сейчас его статистика важнее всего. =)
nba05
nba05 ответил Ty4ka98
   189 / 807
сегодня в 01:43
То-то великий Роналду дос Сантос Авейру забил никому не нужный 0 голов в матче против "Аталанты". И пока-прощай Кубок Италии.
Да Юве не особо любит треблы

Главное, Чемпионат выиграть, самый важный для них турнир :)
From Parma With Love
From Parma With Love ответил juvenale
   397 / 807
сегодня в 01:42
Друг не надо тут устраивать провокации, смирись с тем что вас вынесли вперёд ногами вместе с Роналду)))) а Месси идёт дальше завоёвывать кубок короля))))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил juvenale
   221 / 807
сегодня в 01:42
Как там Юве сыграл?))
Трешку от Аталанты говорят отхватил
alex lebedev
alex lebedev ответил ronaldo743
   174 / 807
сегодня в 01:41
А заработанный пенальти и пас на гол Роберто (победный) - это фигня, правда ? =)
хейтеры видят только то, что выгодно. хоть месси и правда хровенько сыграл
Тео Джонс
Тео Джонс
   407 / 807
сегодня в 01:41
Короли! Брависсимо!)
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил juvenale
   312 / 807
сегодня в 01:40
гном как обычно...никому ненужный гол на 93 минуте
То-то великий Роналду дос Сантос Авейру забил никому не нужный 0 голов в матче против "Аталанты". И пока-прощай Кубок Италии.
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   62 / 807
сегодня в 01:40
гном как обычно...никому ненужный гол на 93 минуте
А заработанный пенальти и пас на гол Роберто (победный) - это фигня, правда ? =)
abrek123
abrek123
   534 / 807
сегодня в 01:39
Барса хороша..6-1 Прям напомнила игра с Псж в лиге чемпионов когда Барса влетела 4-0 на выезде, а потом дома 6 положили и выкинули Псж с турнира))))
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