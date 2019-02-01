«Кардифф» в январе рассматривал вариант с Дзюбой

«Карфифф» рассматривал вариант с покупкой форварда «Зенита» Артема Дзюбы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил футбольный функционер Юрий Белоус.

После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артёмом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артёмом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ . Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать.