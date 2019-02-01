Дюков: «Наши клубы проводят слишком мало официальных матчей»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков выразил мнение, что российские клубы проводят слишком мало официальных игр в течение года.

Нам нужно стремиться к тому, чтобы наш чемпионат длился дольше. Я считаю, что наши профессиональные клубы проводят на протяжении сезона недостаточное число официальных игр, их должно быть больше.

Нужно создать условия, чтобы профессиональные клубы могли играть и в ноябре, и в начале декабря, и в феврале, и в марте. Для этого нам нужно развивать инфраструктуру, строить манежи. Если у какого-то региона есть возможность построить стадион с раздвижной крышей, как в Петербурге, это нужно делать.