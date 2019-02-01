Кудряшов: «Хотел попробовать свои силы за рубежом, доволен выбором»

Новичок «Истанбула» Федор Кудряшов прокомментировал свой переход в турецкий клуб, а также рассказал о варианте с «Зенитом».

После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.

В России варианты были, но о какой-либо конкретике речь не идет. «Зенит»? Разговоры были, но не более того.