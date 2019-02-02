Вартапетов: «У Жиго есть свои особенности в строении мышц»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о здоровье защитника Самуэля Жиго, который продолжает восстанавливаться после травмы.

У Жиго ситуация не сложнее, чем у остальных. У него всё хорошо идет, но у него есть свои особенности в строении мышц. К примеру, его сложно сравнить с тем же Ещенко. У него сроки будут, при прочих равных, подольше, чем у Андрея, хотя сравнивать их нельзя. Мышцы у него более длинные, меньше объемом, чем у Андрея, больше рычаг. Но мы не можем сказать, что что-то идет не так, всё нормально. Сегодня после самолета была легкая усталость. Завтра у него уже будут упражнения на поле.

Что касается Артема Реброва, то он может приносить нам чай левой рукой, жестикулировать, подсказывать тренеру вратарей. А если без шуток, то есть терапевтические процедуры, которые мы будем делать, потом мы снимем швы. А через месяц, примерно 20 февраля, мы снимем повязку, и у него начнется более активная стадия реабилитации. Что касается того, что он приехал на сбор с такой травмой, то это наша общая инициатива, одобренная тренерским штабом. Такой важный игрок для «Спартака», как Ребров, рядом с командой — это важно.

К тому же так реабилитация будет проходить веселее. Это не вызывало вопросов. Если говорить о кондициях после турнира, то мало кто провел 90 минут в каждой игре, а это важный показатель. Мы ориентируемся на показатели датчиков, которые мы потом расшифровываем. Мы готовы процентов на 50, как и говорил Олег Георгиевич. У нас идеальные взаимоотношения, полное взаимопонимание с тренерами по физподготовке. Рабочая модель, которая должна быть. Мы от этого счастливы.