«Челси» разгромил «Хаддерсфилд», Игуаин сделал дубль

«Челси» одержал победу над «Хаддерсфилдом» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (50 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хаддерсфилд» (11 очков) - последний.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0 (2:0)
Голы: Игуаин 16, Азар 45+1 (пенальти), Азар 66, Игуаин 69, Луис 86
«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо (Ковачич 70), Канте (Лофтус-Чик 83), Баркли, Игуаин, Азар (Хадсон-Одои 77), Виллиан
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Смит, Конголо, Бакуна, Биллинг (Ахирн-Грант 67), Качунга, Муй, Диахаби (Притчард 84), Леве, Мбенза (Мунье 27), Шиндлер
Главный тренер: Зиверт Ян.
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что сегодня «Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюкаслом».
Попал в ворота - вот дела!
Азар добавил для навара,
И чёткая победа приплыла!..:))
Попал в ворота - вот дела!
Азар добавил для навара,
И чёткая победа приплыла!..:))
Но это все было с Хаддером..
Теперь все это хочется увидеть и с другими в дальнейшем!!
Ну, а пока всех с победой Челси!!
Но это все было с Хаддером..
Теперь все это хочется увидеть и с другими в дальнейшем!!
Ну, а пока всех с победой Челси!!