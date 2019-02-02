«Рубин» сыграл вничью с шестой командой Чехии

«Рубин» и чешский «Фастав» сыграли вничью в товарищеском матче.
«Фастав» - «Рубин» 0:0
«Рубин»: Коновалов, Устинов, Уремович, Камболов, Сорокин, Голдобин (Абдуллин 46 (Джафаров 70)), Могилевец (Мухаметзянов 57), Башкиров, Акбашев, Байрамян (Полоз 60), Давиташвили (Коблов 46 (Степанов 70))
Во втором тайме в составе казанского клуба также вышли Игорь Калинин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Реза Шекари и Лука Коберидзе, находящийся на просмотре.
В другом товарищеском матче для «Урал» обыграл «Левски».