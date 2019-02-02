«Боруссия» потеряла очки в матче с «Айнтрахтом»

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Айнтрахт» в матче 20-го тура Бундеслиги.
После этой встречи «шмели» продолжают лидировать. «Бавария» могла сократить отставание, но уступила «Байеру». «Айнтрахт» же остается на пятой строчке.
Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»
«Айнтрахт» - «Боруссия» 1:1 (1:1)
Голы: Йович 36 - Ройс 22
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Н'Дика, Хасэбе, Да Коста, Роде, Фернандеш, Костич, Ребич, Йович (Гачинович 55), Аллер
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Диалло, Хакими, Витсель, Дилейни, Санчо (Пулишич 65), Ройс, Геррейру (Ларсен 78), Алькасер (Гетце 86)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Фернандеш 11, Роде 28, Вайгль 71
Судья: Цвайер Феликс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В предыдущем туре «Боруссия» разгромила «Ганновер».
Ройс и Санчо игру провалили, Пулишич на замену вышел неудачно, как и Гётце с Ларсеном. В середине второго тайма явно напрашивался выход Дауда - мяч вообще у команды перестал держаться, атаку с обороной связать было некому.
В общем, неудачный матч. Но парадоксальным образом мы свой отрыв от Баварии увеличиваем - огромнейшее спасибо Байеру! Браво, аптекари!
Ройс и Санчо игру провалили, Пулишич на замену вышел неудачно, как и Гётце с Ларсеном. В середине второго тайма явно напрашивался выход Дауда - мяч вообще у команды перестал держаться, атаку с обороной связать было некому.
В общем, неудачный матч. Но парадоксальным образом мы свой отрыв от Баварии увеличиваем - огромнейшее спасибо Байеру! Браво, аптекари!