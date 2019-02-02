«Тоттенхэм» едва не потерял очки в матче с «Ньюкаслом»

«Тоттенхэм» дожал «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)
Гол: Сон 83
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Моура (Льоренте 60), Ламела (Роуз 78), Сон (Дайер 89)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи (Баррека 86), Хэйден, Лонгстафф, Перес, Атсу (Кенеди 82), Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.
Предупреждение: Йедлин 66
Судья: Марринер Андре.
Напомним, что в прошлом туре «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити».
Немного левее или правее Дубра взял бы..
Удивляет, как эти куры без лидеров атаки вытаскивают уже который матч.
А другие со здоровыми сильными игроками влетают.. .ять!
Немного левее или правее Дубра взял бы..
Удивляет, как эти куры без лидеров атаки вытаскивают уже который матч.
А другие со здоровыми сильными игроками влетают.. .ять!