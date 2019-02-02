«Тоттенхэм» едва не потерял очки в матче с «Ньюкаслом»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Тоттенхэм 1:0  Ньюкасл 1.6 3.2 8.5
18:00 28’  Бернли 0:0  Саутгемптон 2.6 3.3 2.7
18:00 27’  Брайтон энд Хоув 0:0  Уотфорд 2.55 3.2 2.85
18:00 28’  Эвертон 0:1  Вулверхэмптон - - -
18:00 27’  Кристал Пэлас 1:0  Фулхэм - - -
18:00 Идет первый тайм, 28’  Челси 1:0  Хаддерсфилд 1.23 6 13
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Борнмут 3.2 3.35 2.25
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Леванте 0:0  Хетафе 3.6 1.72 5.1
18:15 13’  Реал Сосьедад 0:0  Атлетик Б - - -
20:30 сегодня  Барселона -:-  Валенсия - - -
22:45 сегодня  Сельта -:-  Севилья 3.45 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 70’  Эмполи 2:2  Кьево 1.97 3.4 3.95
20:00 сегодня  Наполи -:-  Сампдория 1.3 5.2 11
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Закончился первый тайм  Герта 0:0  Вольфсбург 2.3 3.4 3.1
17:30 Закончился первый тайм  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия Д 3.2 3.6 2.15
17:30 Закончился первый тайм  Байер 0:1  Бавария 5.2 4.2 1.6
17:30 Закончился первый тайм  Хоффенхайм 1:0  Фортуна 1.42 4.8 6.9
17:30 Закончился первый тайм  Нюрнберг 0:0  Вердер 4.1 3.9 1.8
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Боруссия М 2.35 3.4 2.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Монако -:-  Тулуза 1.75 3.7 4.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Дижон 2 3.35 3.9
22:00 сегодня  Ренн -:-  Амьен 1.65 3.5 6
23:00 сегодня  Реймс -:-  Марсель 2.7 3 2.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 71’ Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент 0:0 Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:3 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.65 3.25 6.4
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 4:3 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 13 8.5 1.15
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.16 7.3 15
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 0:2 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 1.95 2.55 5.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:1 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 2.03 3.35 3.45
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия -:- Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак -:- Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли -:- Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 2.2 2.95 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВораВора -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер -:- Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 2:1 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.27 2.8
18:00 24’ Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 1:0 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 29’ Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.85 3.3 2.35
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.27 3.55 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.4 3.2 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
18:00 27’ Логотип футбольный клуб БериБери 0:0 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.42 4.17 7.3
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.13 3.15 3.35
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 0:0 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.13 3.25 3.25
18:00 25’ Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1:0 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.4 4.4 7.5
18:00 26’ Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 0:1 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.35 3.37 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 27’ Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 0:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.53 4 5.6
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 2.3 3.17 3.1
18:00 25’ Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.2 3.25 2.2
18:00 26’ Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 0:0 Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2 3.15 3.85
18:00 27’ Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.77 3.8 3.95
18:00 27’ Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.5 3.05 2.8
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 0:0 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.75 3.8 4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.2 3.27 3.25
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1:2 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.92 3.25 3.95
18:00 25’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 1:0 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.25 3.25 3.05
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.2 3.15 3.4
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.1 3 3.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.27 5.3 11.5
18:00 28’ Логотип футбольный клуб РедингРединг 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.1 3.55 2.15
18:00 24’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 0:0 Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1.63 3.65 5.6
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 3.15 3.05 2.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 1.8 3.65 3.9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.35 3 3.15
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.62 3.8 5
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
04:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 4.05 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.58 4.1 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1:2 Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.9 3 4.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.8 2.95 2.55
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.42 4.1 7.6
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.4 4.5 7.3
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 6:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.4 4.7 6.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.25 4.6 19
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 4 3.2 1.95
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3:1 Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.9 3 2.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 0:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.15 6.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 0:1 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 5.3 3.35 1.68
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 3:2 Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.2 3.15 3.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 2:1 Логотип футбольный клуб АаленАален 1.23 5.3 12.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.1 8 17
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 69’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.8 3.05 2.55
17:00 72’ Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.08 3 3.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.8 3.3 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.9 3 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 28’ Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.77 3.55 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.7 3.2 5.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 67’ Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.3 2.9 3.3
17:00 68’ Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 67’ Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.85 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 28’ Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 1:1 Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.15 7.5 17
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 4:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 2.9 2.55 2.9
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 4:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 3.1 3 2.45
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 1:0 Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1:0 Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 2:1 Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2:0 Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 1:1 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 1.35 4.3 9.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 2:1 Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:2 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 1:2 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 0:0 Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер 0:0 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 0:2 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп 9 3.4 1.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск 1:1 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3:1 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.15 2.5 4.6
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 0:0 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг 3:2 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 5:3 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе 3:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 5:0 Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 2:1 Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.5 3.65 7.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 2:2 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.2 3.25 3.15
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 82’ Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
17:00 71’ Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:1 Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 45’ Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 0:0 Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру - - -
17:00 74’ Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 2:2 Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:4 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.65 3.9 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.6 3.3 2.6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.15 3.2 3.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 1:1 Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1:3 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.05 3.35 3.55
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.07 11.5 22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.15 3.35 2.15
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1:0 Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 70’ Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 7:1 Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.7 2.8 2.85
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 27’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 26’ Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 27’ Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 3:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 26’ Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1:2 Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 2.6 3.2 2.7
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«Тоттенхэм» едва не потерял очки в матче с «Ньюкаслом»

сегодня, 17:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» дожал «Ньюкасл» в матче 25-го тура АПЛ.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)
Гол: Сон 83

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Вертонген, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Моура (Льоренте 60), Ламела (Роуз 78), Сон (Дайер 89)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Лассельс, Лежен, Йедлин, Ритчи (Баррека 86), Хэйден, Лонгстафф, Перес, Атсу (Кенеди 82), Рондон
Главный тренер: Бенитес Рафаэль.

Предупреждение: Йедлин 66

Судья: Марринер Андре.

Напомним, что в прошлом туре «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити».

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Все комментарии
офигенный
офигенный
сегодня в 18:23
офигеть!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Так Себе Аналитик
   396 / 813
сегодня в 18:19
Состав у Тоттенхэма один из лучших в АПЛ надо знать возможности Ньюкасла там очень много шлака Дубравка ко по мне вратарь не очень Эллиот стоял лучше хотя им кипер нужен Лежен как защитник очень часто фолит Йедлин менять их надо фланги защиты слабые никто из них даже кросса нормального сделать не может В нападении хотя бы центрфорвард уровня Дини или Арнаутовича Да хотя бы Ориги или Балотелли Физически игроки Ньюкасла не много работают без мяча потому как Рафа не хочет чтобы игроки выдохлись а менять их не кем Рафа мог бы увеличить нагрузки но тогда менять их не кем будет там даже основной состав слабый Тем более этот матч для сорок не важен
alexov222
alexov222 ответил ст_прапорщик
   41 / 813
сегодня в 18:18
а исполнение штрафных, чем датчанин якобы силён? Тихий ужас! Зря потраченные стандарты... Это из серии
меня терзают смутные сомнения насчет травмы Кейна- он ее почему-то лечит на багамах. смотрел видос в новостях-курорт курортом,скачет там в трусах по мягкому мату,как будто в лондоне нельзя так же скакать...вот вас в армии куда посылают в случае травмы?(здесь смайлик-ангелок))
azkan
azkan
   61 / 813
сегодня в 17:55
Важная и трудная победа. Удачлив кореец, как будто знал что именно удар во вратаря приведет к голу))
Немного левее или правее Дубра взял бы..
Удивляет, как эти куры без лидеров атаки вытаскивают уже который матч.
А другие со здоровыми сильными игроками влетают.. .ять!
борька
борька
   199 / 813
сегодня в 17:55
Везет сильнейшему
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   322 / 813
сегодня в 17:51
Курам везёт как утопленникам.
lobsterdam
lobsterdam ответил ст_прапорщик
   264 / 813
сегодня в 17:49
18 матчей за 2 месяца + перелёты, фигассе застоялся!