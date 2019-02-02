«Бавария» потерпела поражение от «Байера»

«Бавария» уступила «Байеру» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера национального первенства дортмундской «Боруссии» на семь пунктов, «Байер» (30 очков) идет на седьмом месте.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Бавария» 3:1 (0:1)
Голы: Бэйли 53, Фолланд 63, Аларио 87 - Горецка 41
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл, Арангис, Хавертс (Баумгартлингер 45+1), Брандт, Бэйли (Аларио 84), Беллараби (Паулиньо 90+2), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«Бавария»: Ульрайх, Рафинья (Ренату Санчеш 79), Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Горецка, Хамес (Дэвис 78), Мюллер (Гнабри 74), Коман, Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Беллараби 33, Арангис 34, Киммих 36, Коман 52, Венделл 75
Судья: Штилер Тобиас.
Напомним, что в прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Штутгарт».
На Баварию выбрали наилучшую стратегию и в этот раз повезло, несмотря на то что руку Зюле на 2-й минуте надо было ставить. Спасибо Хамесу, что сегодня не играл, и спасибо Баварии, что отключились в последней трети матча.
А Бош похоже нашёл идеальную для себя команду из топ-5 лиг.
VAR работает как часы, Серии А и АПЛ ещё учиться и учиться.
На Баварию выбрали наилучшую стратегию и в этот раз повезло, несмотря на то что руку Зюле на 2-й минуте надо было ставить. Спасибо Хамесу, что сегодня не играл, и спасибо Баварии, что отключились в последней трети матча.
А Бош похоже нашёл идеальную для себя команду из топ-5 лиг.
VAR работает как часы, Серии А и АПЛ ещё учиться и учиться.