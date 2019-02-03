У «Анжи» стартовал второй сбор

Сообщается, что сегодня футболисты «Анжи» приступили к занятиям в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Кисловодске.
На сборах будут работать следующие футболисты:
Вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов.
Защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов.
Полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров.
Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.
Напомним, что недавно «Анжи» обыграл ФК «Биолог» в контрольном матче.
https://youtu.be/nVyk0KMHAYA
Гайдаров, Кутателадзе, Ондуа, Понсе, Агаларов.
Удалый, Саидов, Иванченко, Белов,,Лескано.....
Вполне приличный состав, должен решать вопрос
сохранения в РПЛ своими собственными силами,
если исключить все форс-мажоры вокруг клуба .
Пусть лучше такие новости с позитивом, чем метания
влево и вправо и постоянный упор на финансовый ужас.
Чем меньше новостей про это, тем больше значит руководство
занимается решением этих организационных и фин. проблем.
Гайдаров, Кутателадзе, Ондуа, Понсе, Агаларов.
Удалый, Саидов, Иванченко, Белов,,Лескано.....
Вполне приличный состав, должен решать вопрос
сохранения в РПЛ своими собственными силами,
если исключить все форс-мажоры вокруг клуба .
Пусть лучше такие новости с позитивом, чем метания
влево и вправо и постоянный упор на финансовый ужас.
Чем меньше новостей про это, тем больше значит руководство
занимается решением этих организационных и фин. проблем.
Чонсельор гдеее. Может еще одумается...
Чонсельор гдеее. Может еще одумается...