У «Анжи» стартовал второй сбор

сегодня, 13:59

Сообщается, что сегодня футболисты «Анжи» приступили к занятиям в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Кисловодске.

На сборах будут работать следующие футболисты:

Вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов.

Защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов.

Полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров.

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.