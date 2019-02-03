Участие Месси и Дембеле в игре с «Реалом» находится под сомнением

Участие нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Усмана Дембеле в предстоящем «Эль Класико» находится под вопросом. У Месси травма бедра, которую он получил в игре с «Валенсией», Дембеле по-прежнему восстанавливается после травмы лодыжки.
«Барселона» сыграет с «Реалом» 6 февраля в рамках Кубка Испании.
Уверен на 99%, что и Месси и Дембеле выйдут на матч, не важно с первых минут или нет.
Уверен на 99%, что и Месси и Дембеле выйдут на матч, не важно с первых минут или нет.
А вот Дембеле, говорят пришёл на тренировку с сильными болями в горле, и недомоганием что ли. И типа врачи отправили его домой, прописав антибиотики
А вот Дембеле, говорят пришёл на тренировку с сильными болями в горле, и недомоганием что ли. И типа врачи отправили его домой, прописав антибиотики
Сыграет скорее всего.
Сыграет скорее всего.