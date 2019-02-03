Участие Месси и Дембеле в игре с «Реалом» находится под сомнением

вчера, 19:22

Участие нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Усмана Дембеле в предстоящем «Эль Класико» находится под вопросом. У Месси травма бедра, которую он получил в игре с «Валенсией», Дембеле по-прежнему восстанавливается после травмы лодыжки.

«Барселона» сыграет с «Реалом» 6 февраля в рамках Кубка Испании.