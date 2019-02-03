Факс по переходу Мевли в «Эмполи» опоздал на две минуты

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини рассказал о сорвавшейся аренде защитника «Зенита» Михи Мевли.
Одной из наших целей был Миха Мевля, но электронный перевод не был вовремя зарегистрирован. Не знаю, сможем ли мы оспорить это решение, но клуб над этим работает.
ФИФА говорит, что он зарегистрирован. Факс пришел с опозданием на две минуты. Мы сделали всё, что должны были.
Так и будет в самолёте жить до летнего трансферного окна....часов налетает,хоть в космос посылай......борода до колен отрастёт...
Такое могло случиться только в одном случае....если в месте прибытия тебя не ждут...а в месте убытия ты уже не нужен...
Надо срочно исправлять ситуацию...ждём решения ФИФА....
Так и будет в самолёте жить до летнего трансферного окна....часов налетает,хоть в космос посылай......борода до колен отрастёт...
Такое могло случиться только в одном случае....если в месте прибытия тебя не ждут...а в месте убытия ты уже не нужен...
Надо срочно исправлять ситуацию...ждём решения ФИФА....