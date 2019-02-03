Факс по переходу Мевли в «Эмполи» опоздал на две минуты

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини рассказал о сорвавшейся аренде защитника «Зенита» Михи Мевли.

Одной из наших целей был Миха Мевля, но электронный перевод не был вовремя зарегистрирован. Не знаю, сможем ли мы оспорить это решение, но клуб над этим работает.