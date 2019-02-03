«Манчестер Сити» - «Арсенал»: укатали под газон

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 24’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 12’ Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 75’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 42’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 59’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 43’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 15’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 87’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 43’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
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02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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«Манчестер Сити» - «Арсенал»: укатали под газон

вчера, 22:12

У «Арсенала» не вяжутся игры с соперниками топ-класса. «Соккер.ру» - об очередной встрече, где «канонирам» указали на место.

Появление в «Арсенале» Унаи Эмери вместо Арсена Венгера многими было воспринято как глоток свежего воздуха, как намек на перестройку, как надежда на то, что «канониры» снова станут не пятым-шестым колесом в «телеге» топ-клубов Англии, а станут сами что-то определять в этой борьбе на вершине. Но, видимо, этому пока не суждено случиться. 

По крайней мере, намеки на это были забыты в последние полтора месяца, когда играть приходилось в плотном графике. «Арсенал» уступил в Кубке лиги «Тоттенхэму» (0:2), был разбит «Ливерпулем» (1:5), обыграл угодивший в небольшую яму «Челси» (2:0), но буквально пару игр назад в Кубке Англии не справился с «Манчестер Юнайтед» (1:3). 

Баланс последних матчей с ключевыми оппонентами отрицательный. «Арсенал» сохранил свою легковесность, и в этом матче с «Манчестер Сити» был пушинкой, носимой ветрами атак «горожан». И ладно бы речь шла о поражениях, когда «Арсенал» навязывает равную борьбу. Нет, проигрыш «Манчестер Сити», например, тотальный и закономерный. Пусть у самых отчаянных болельщиков «канониров» и будут зацепки.

Первая зацепка – это игра «Арсенала» в середине первого тайма. Буквально отрезок минут в 20-25. После обмена быстрыми голами. «Канониры» вроде как поприжимались некоторое время, а потом «Манчестер Сити» начал немного терять концентрацию, позволяя игрокам «Арсенала» быть успешнее в отдельных единоборствах, на подборах. Даже прессинг «канониров» без мяча удавался в центральной зоне и на чужой половине. В резкости лондонцы если не превосходили «горожан», то как минимум не уступали. Был равным не только счет, но и игра. 

Однако извлечь из этого отрезка ничего «Арсенал» не смог. Вторая зацепка – это то, как «Сити» забил третий мяч. И это то, почему чемпионат Англии с его консерватизмом стоит и нужно ругать. Когда большинство крупных турниров переведены на использование видеоповторов, чопорная английская Премьер-Лига их чурается, что определенно влияет на исходы матчей. Но вряд ли в этом случае. Агуэро забил третий гол после попадания мяча в руку. 

Конечно, он не специально играл, это было рефлекторное движение руки вниз, которое происходит, когда человек падает. Но без этого движения мяч не залетел бы в ворота. Если внимательно посмотреть повтор, видно, что мяч отскакивал по направлению от ворот, но рука стукнула его как раз так, чтобы он покатился за линию. Сам Агуэро очевидное не отрицает:

Третий гол? Изначально я думал, что мяч попал мне в грудь, а уже потом отправился в ворота. Но, посмотрев повтор, я вижу, что сыграл сегодня в гандбол.

Так что третий гол «Сити» был забит «грязно», хотя сути это не меняет. «Горожане» победили совершенно заслуженно.

У Эмери не сработало ничего из его планов. Он сделал мощным левый фланг, поставив туда и Начо, и Колашинаца, чтобы прикрыть одну из зон агрессии «Сити». Но «Манчестер» ведь тем и хорош, что угроза исходит у него отовсюду. Странно закрывать только одну зону, оставляя при этом «раздетыми» другие. Все три мяча «горожан» пришли с противоположного фланга, где работали Ивоби и Лихтштайнер. 

Первый гол вообще стал персональной ошибкой Алекса, поскольку его обокрал соперник у угла штрафной – это непозволительно. В случае со вторым мячом, где «Сити» просто расписал блестящую комбинацию, снова обманутыми оказались игроки правого фланга «Арсенала», откуда Стерлинг прострелил на пустые ворота. И в случае с третьим мячом эффективным стал прострел слева – снова группа «канониров» была «провезена» лицом по газону в этой зоне. 

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (12) – 4 (2)

Довольно унизительная статистика для «Арсенала», все удары которого легли компактно. Собственно, это голевой удар Косьельни в начале матча после подачи углового, а еще три удара «Арсенал» нанес как раз во время своего приличного отрезка в первом тайме, аккурат перед вторым пропущенным мячом. Все. Во втором тайме «Манчестер Сити» выиграл по ударам со счетом 13:0. Ноль ударов в сторону ворот Эдерсона за тайм! Это ли не признак тотального поражения «канониров»?

Владение мячом (точность передач): 58,8% (88%) - 41,2% (79%)

По владению мячом особых иллюзий «Арсенал» и не питал. С «Сити» тяжело тягаться в этом компоненте. «Горожане» владели мячом больше даже на тех отрезках, когда «канониры» выглядели лучше. Само по себе это владение ничего не значит, хотя когда оно подкреплено, например, такой разницей в числе ударов, это уже о многом говорит. Как и разница в точности передач. 

Все-таки в матчах соперников примерно равного класса этот показатель может различаться на пяток процентов, но редко когда больше. А тут почти десять процентов. Это показатель эффективности прессинга «Сити», который был налажен на протяжении всей игры за исключением небольшого отрезка в первой половине. «Горожане» просто не давали противнику распоряжаться хладнокровно мячом, перехватывая и накрывая уже на чужой территории.

В самом поражении от «Манчестер Сити» ничего зазорного нет. Кто ему не проигрывал в конце концов? Но печаль на сторонников «Арсенала» может нагонять то, как именно случилось это поражение. Оно продемонстрировало, что между командами все же существует серьезное расслоение в классе, в уровне мастерства и тактической крепости. Это нынешняя реальность «Арсенала».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   45 / 815
сегодня в 00:26
Эмери не топ!
Artuom
Artuom
   240 / 815
вчера в 23:55
"Пусть у самых отчаянных болельщиков «канониров» и будут зацепки"

Глупость. Перед матчем ещё можно было надеяться, потому что не известно было в какой форме МС... а вдруг как и в матче с Ньюкаслом. Но при просмотре матча даже в первом тайме стало понятно что врятли даже за ничью Арсенал зацепится.

А третий гол вообще не зацепка, хоть и забит рукой. Он ничего не решал и не менял.
DXTK
DXTK
   224 / 815
вчера в 22:36
Тренеришка из Арсенала делает подобие Севильи, клуб для борьбы за зону ЛЕ. Так что как видим разницы нету Венгер их тренирует или Эмери, а 6 место это теперь канонирское место.

Веня хотя бы мог в КА попытать счастье в случаи провала, а Эмери уже поднял лапки к верху, ну осталась егео любимая ЛЕ.

PS А МС должен был побеждать и так позорно проиграли Ньюкаслу не хватала еще этим влететь.
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