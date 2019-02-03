«Манчестер Сити» - «Арсенал»: укатали под газон

вчера, 22:12

У «Арсенала» не вяжутся игры с соперниками топ-класса. «Соккер.ру» - об очередной встрече, где «канонирам» указали на место.

Появление в «Арсенале» Унаи Эмери вместо Арсена Венгера многими было воспринято как глоток свежего воздуха, как намек на перестройку, как надежда на то, что «канониры» снова станут не пятым-шестым колесом в «телеге» топ-клубов Англии, а станут сами что-то определять в этой борьбе на вершине. Но, видимо, этому пока не суждено случиться.

По крайней мере, намеки на это были забыты в последние полтора месяца, когда играть приходилось в плотном графике. «Арсенал» уступил в Кубке лиги «Тоттенхэму» (0:2), был разбит «Ливерпулем» (1:5), обыграл угодивший в небольшую яму «Челси» (2:0), но буквально пару игр назад в Кубке Англии не справился с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Баланс последних матчей с ключевыми оппонентами отрицательный. «Арсенал» сохранил свою легковесность, и в этом матче с «Манчестер Сити» был пушинкой, носимой ветрами атак «горожан». И ладно бы речь шла о поражениях, когда «Арсенал» навязывает равную борьбу. Нет, проигрыш «Манчестер Сити», например, тотальный и закономерный. Пусть у самых отчаянных болельщиков «канониров» и будут зацепки.

Первая зацепка – это игра «Арсенала» в середине первого тайма. Буквально отрезок минут в 20-25. После обмена быстрыми голами. «Канониры» вроде как поприжимались некоторое время, а потом «Манчестер Сити» начал немного терять концентрацию, позволяя игрокам «Арсенала» быть успешнее в отдельных единоборствах, на подборах. Даже прессинг «канониров» без мяча удавался в центральной зоне и на чужой половине. В резкости лондонцы если не превосходили «горожан», то как минимум не уступали. Был равным не только счет, но и игра.

Однако извлечь из этого отрезка ничего «Арсенал» не смог. Вторая зацепка – это то, как «Сити» забил третий мяч. И это то, почему чемпионат Англии с его консерватизмом стоит и нужно ругать. Когда большинство крупных турниров переведены на использование видеоповторов, чопорная английская Премьер-Лига их чурается, что определенно влияет на исходы матчей. Но вряд ли в этом случае. Агуэро забил третий гол после попадания мяча в руку.

Конечно, он не специально играл, это было рефлекторное движение руки вниз, которое происходит, когда человек падает. Но без этого движения мяч не залетел бы в ворота. Если внимательно посмотреть повтор, видно, что мяч отскакивал по направлению от ворот, но рука стукнула его как раз так, чтобы он покатился за линию. Сам Агуэро очевидное не отрицает:

Третий гол? Изначально я думал, что мяч попал мне в грудь, а уже потом отправился в ворота. Но, посмотрев повтор, я вижу, что сыграл сегодня в гандбол.

Так что третий гол «Сити» был забит «грязно», хотя сути это не меняет. «Горожане» победили совершенно заслуженно.

У Эмери не сработало ничего из его планов. Он сделал мощным левый фланг, поставив туда и Начо, и Колашинаца, чтобы прикрыть одну из зон агрессии «Сити». Но «Манчестер» ведь тем и хорош, что угроза исходит у него отовсюду. Странно закрывать только одну зону, оставляя при этом «раздетыми» другие. Все три мяча «горожан» пришли с противоположного фланга, где работали Ивоби и Лихтштайнер.

Первый гол вообще стал персональной ошибкой Алекса, поскольку его обокрал соперник у угла штрафной – это непозволительно. В случае со вторым мячом, где «Сити» просто расписал блестящую комбинацию, снова обманутыми оказались игроки правого фланга «Арсенала», откуда Стерлинг прострелил на пустые ворота. И в случае с третьим мячом эффективным стал прострел слева – снова группа «канониров» была «провезена» лицом по газону в этой зоне.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (12) – 4 (2)

Довольно унизительная статистика для «Арсенала», все удары которого легли компактно. Собственно, это голевой удар Косьельни в начале матча после подачи углового, а еще три удара «Арсенал» нанес как раз во время своего приличного отрезка в первом тайме, аккурат перед вторым пропущенным мячом. Все. Во втором тайме «Манчестер Сити» выиграл по ударам со счетом 13:0. Ноль ударов в сторону ворот Эдерсона за тайм! Это ли не признак тотального поражения «канониров»?

Владение мячом (точность передач): 58,8% (88%) - 41,2% (79%)

По владению мячом особых иллюзий «Арсенал» и не питал. С «Сити» тяжело тягаться в этом компоненте. «Горожане» владели мячом больше даже на тех отрезках, когда «канониры» выглядели лучше. Само по себе это владение ничего не значит, хотя когда оно подкреплено, например, такой разницей в числе ударов, это уже о многом говорит. Как и разница в точности передач.

Все-таки в матчах соперников примерно равного класса этот показатель может различаться на пяток процентов, но редко когда больше. А тут почти десять процентов. Это показатель эффективности прессинга «Сити», который был налажен на протяжении всей игры за исключением небольшого отрезка в первой половине. «Горожане» просто не давали противнику распоряжаться хладнокровно мячом, перехватывая и накрывая уже на чужой территории.

В самом поражении от «Манчестер Сити» ничего зазорного нет. Кто ему не проигрывал в конце концов? Но печаль на сторонников «Арсенала» может нагонять то, как именно случилось это поражение. Оно продемонстрировало, что между командами все же существует серьезное расслоение в классе, в уровне мастерства и тактической крепости. Это нынешняя реальность «Арсенала».