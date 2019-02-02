«Манчестер Сити» и «Арсенал» в центре внимания

сегодня, 21:45

«Соккер.ру» предлагает сделать ставки на поединок, что затрагивает интересы и его участников, и футболистов Клоппа, Сарри, Почеттино и Сульшера.

В центральной игре тура АПЛ встречаются команды разных лиг. Одни из Лиги чемпионов, вторые – из ЛЕ . Можно сравнить набранные очки – 56 против 47, количество пропущенных мячей – 19 против 33, забитых – 63 против 50, или удары в створ – 6.6 против 4.8, чтобы четко понять, что кошка дома сыграет с хитрыми мышками.

«Арсенал» уступал «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Вест Хэму» и МЮ , а все эти клубы знавали плохие вечера против Гвардиолы и его банды. У «канониров» после смены тренеры нет цемента в опорной зоне. Зато пошли травмы ключевых защитников – и тех, кто задают тон в обороне, и тех, кто атакует по правой бровке, как Бельерин. Так что аутсайдер в поединке точно есть.

Но «Арсенал» остается симпатичной командой, которая после двух стартовых пощечин от Гвардиолы и Сарри на старте сезона выдала серию из матчей без поражений, а вернее из 11 побед подряд во всех турнирах. Но тогда удачно сложилось, а дальше получилось не настолько весело. Растеряли немало пунктов, уступали принципиальным соперникам и «Манчестер Сити» в нынешнем состоянии точно не испугают.

Особенно после того, как фаворит проиграл Рафе Бенитесу и «Ньюкаслу». Еще одному испанскому наставнику Гвардиола явно уступать не хочет. Ведь тогда получится примерно как у «Баварии» с клубами из родины Хосепа в Лиге чемпионов.

Составы и тактика команд

С «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Эмери использовал разные схемы. В первом случае сыграл в два форварда с Рэмзи под ними и тройкой хавбеков в линию. С командой Сульшера – с одним нападающим и двумя хавбеками в центре. Судя по результатам и проходному двору, по которому гуляли Лукаку, Лингард и Санчес, Гвардиола может увидеть «4-3-1-2».

Но проблема «Арсенала» в том, что их базовая хрестоматийная концепция – бережливая игра в мяч с доведением атак до верного, сохранилась после смены тренера. И для «Манчестер Сити» такой стиль соперника остается удобным. Даже «Ливерпуль» не всегда выдержит игру на встречных курсах против МС . А помним, с каким счетом «красные» сыграли с «Арсеналом» - выиграли 5:1.

В Манчестере так крупно уступать Эмери не желают. Хотя очевидно, что атака «горожан» специально готовилась к лондонцам и заходу в плей-офф Лиги чемпионов. Гвардиола тратит силы, время и тренерские идеи, чтобы работать по древнему подходу – забьем, сколько захотим. Контролируют мяч, и поэтому им ответные атаки в открытой игре не страшны. Но в таком подходе существует изъян – без мяча «Сити» намного хуже, чем с ним.

Если «Арсенал» физически успел восстановиться после матча с «Кардиффом», а «Манчестер Сити» наоборот подустал всех уничтожать с крупным счетом и ошарашен результатом против «сорок», то за счет тренерских уловок того же уровня, что показал против «Челси», Эмери может озадачить фаворита. Жаль лишь, что завтра не смогут сыграть Сократис и Бельерин, но если Косьельни готов – «Арсенал» предстанет в неплохом составе с Ляказеттом и Обамеянгом впереди.

У «Манчестер Сити» вот-вот должен вернуться Менди, и это тоже очень важный человек для игровой модели Гвардиолы. Ведь правша Данило слева далеко не всегда так крут, как был правша Мальдини на том же фланге.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер (Данило), Стоунз, Ляпорт, Данило (Менди) – Д. Сильва, Фернандиньо, Де Брюйне – Марез (Сане), Агуэро, Стерлинг (Сане).

«Арсенал» (4-3-1-2): Лено – Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Косьельни, Колашинац (Монреаль) – Джака, Торрейра, Гендузи – Рэмзи (Озил) – Обамеянг, Ляказетт.

Любопытные факты накануне игры

- Эмери сыграл против Гвардиолы 11 поединков. Не выигрывал ни разу – 4 ничьих и 7 поражений. Его команды забили всего 7 мячей, а пропустили 22 раза. Ужасная статистика, которую «Арсенал» продолжил поражением 0:2 в первом круге;

- «канониры» не переигрывают «Сити» в рамках АПЛ с конца 2015 года, хотя была победа в 2017 в дополнительное время в полуфинале Кубка Англии. Но после нее 4 игры – 4 поражения, разница 1:11;

- за 10 лет в 11 последних поединках между командами на «Этихад Стэдиум» увидели всего 2 победы «Арсенала», 6 успехов «Манчестер Сити» и 3 ничьи. Не сказать, что «канониры» совсем не умеют играть с «горожанами», но в последнее время Гвардиола ожесточился – постоянно выигрывает;

- если раньше в составе «Сити» хватало бывших футболистов «Арсенала», то теперь мода прошла. В основе Хосепа никого из воспитанников Венгера. Противостояние лишилось соперничества с бывшими – Адебайор, Клиши, Коло Туре, Насри и Санья больше не представляют «горожан»;

- «Манчестер Сити» в 13 последних домашних матчах АПЛ забивал минимум по 2 мяча. Выиграл 12 из этих поединков. В 8 из 10 случаев выиграл и первый тайм, и второй. Забивал минимум 2 мяча «Арсеналу» в 8 из 9 последних свиданий во всех турнирах;

- «канониры» ужасные на выезде в АПЛ . Проиграли 11 из 19 матчей (также 5 побед и 3 ничьи), и взяли всего один «сухарь», когда опередили «Хаддерсфилд» в мае 2018. Впечатляющая неудачная серия – не удивительно, что поклонники ставок настолько верят в МС ;

- после гола от Фирмино в начале года «Манчестер Сити» забил соперникам на родной арене 25 мячей во всех турнирах без пропущенных. Последние четыре матча – четыре победы с общим счетом 24:0. «Ньюкасл» остудил пыл, но сделал это в гостевой для Гвардиолы игре;

- Обамеянг наклепал в АПЛ 25 голов за 37 матчей. Даже Тьерри Анри и Иан Райт тратили для прохода этой отметки больше поединков. А Ляказетт в номинантах на звание лучшего игрока января в АПЛ . Форварды Эмери в порядке и на «Этихад» их игра очень важна;

- у «Манчестер Сити» есть большой специалист по матчам против «Арсенала», ведь Серхио Агуэро забивал в 7 из 11 последних поединков против «канониров». Причем в двух крайних играх уходил с полей без голов – нагулял аппетит;

- преимущество МС на девять пунктов – результат неудач «Арсенала» на старте. Если считать с 20 августа, то разница по темпам сбора очков в АПЛ будет всего в три пункта, причем «Арсенал» на этом отрезке проигрывал чуть реже – 3 раза против 4;

- Эммануэль Пети считает, что МЮ обойдет «Арсенал» в таблице. Но этот матч важен для «Ливерпуля» - болеют за «канониров», «Тоттенхэма» - можно остаться на второй строчке, если «горожане» проиграют. Также результат влияет на «Челси» и МЮ - им нужно поражение «Арсенала» для счастья. Борьба в топ-4 обостряется;

- «Манчестер Сити» не получал 4 подряд победы над «Арсеналом» в чемпионате Англии с апреля 1937 года. Более восьмидесяти лет не видели такой длительной удачной серии. Добиться очередной победы будет сложнее, чем многим кажется?

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» обыграет «Арсенал» дома. Хотя предположим, что «канониры» будут близки минимум к ничьей, ведь понимают важность момента – ведут отчаянную борьбу за топ-4.