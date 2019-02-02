«Манчестер Сити» и «Арсенал» в центре внимания

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Тоттенхэм 1:0  Ньюкасл 2.2 2.02 9.5
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 2:0  Фулхэм - - -
18:00 Матч завершен  Челси 5:0  Хаддерсфилд 1.22 6.2 13
18:00 Матч завершен  Бернли 1:1  Саутгемптон 2.9 2.5 3.25
18:00 Матч завершен  Брайтон энд Хоув 0:0  Уотфорд 2.75 2.35 3.8
18:00 Матч завершен  Эвертон 1:3  Вулверхэмптон - - -
20:30 Матч завершен  Кардифф 2:0  Борнмут 1.06 13 43
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Леванте 0:0  Хетафе 3.6 1.72 5.1
18:15 Матч завершен  Реал Сосьедад 2:1  Атлетик Б - - -
20:30 Матч завершен  Барселона 2:2  Валенсия - - -
22:45 Идет первый тайм, 27’  Сельта 0:0  Севилья 3.4 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Эмполи 2:2  Кьево 4.6 3.05 1.97
20:00 Матч завершен  Наполи 3:0  Сампдория 1.3 5.2 11
22:30 Идет первый тайм, 41’  Ювентус 1:0  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Нюрнберг 1:1  Вердер 34 5.2 1.2
17:30 Матч завершен  Герта 0:1  Вольфсбург 14 3.9 1.38
17:30 Матч завершен  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия Д 4.6 2.25 2.6
17:30 Матч завершен  Байер 3:1  Бавария 1.78 3.25 5.4
17:30 Матч завершен  Хоффенхайм 1:1  Фортуна 2.1 2.3 7
20:30 Матч завершен  Шальке-04 0:2  Боруссия М 7.1 1.98 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 55’  Ренн 0:0  Амьен 1.95 2.9 5.3
22:00 52’  Монако 1:1  Тулуза 1.95 3.15 4.6
22:00 55’  Анже 1:0  Дижон 1.38 4.4 10
23:00 12’  Реймс 0:0  Марсель 2.8 3 2.7
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент 0:1 Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:3 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.65 3.25 6.4
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 4:3 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 13 8.5 1.15
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.16 7.3 15
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 0:2 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 50 11.5 1.04
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:3 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 6.2 3.45 1.58
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия 3:1 Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак 2:0 Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли 1:2 Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1.25 4.5 17
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВораВора 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани 0:3 Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис 3:0 Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик 0:2 Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер 1:0 Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 2:1 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 1:2 Логотип футбольный клуб КукесКукес 30 4.05 1.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БериБери 1:1 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.05 2.65 4.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.7 2.3 3.6
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 0:4 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 7.1 3.4 1.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:1 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.45 3.75 8.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 1:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 2 2.65 4.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 5 2.6 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 0:0 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.6 2.4 3.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1:2 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.8 2.5 3.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2:0 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.02 17 50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 1:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.03 2.55 5.1
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 1:2 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 10 3.6 1.42
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 0:3 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 10.5 4.3 1.35
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1:1 Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 7.2 3.25 1.58
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:1 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 3 3.15 2.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 1:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 3.25 2.3 2.95
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 4.3 2.25 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 1.47 3.95 7.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.4 2.45 4.15
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 5:2 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 5 3.25 1.78
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.43 3.65 11
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УиганУиган 2:1 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.45 3.75 8.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2:3 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.45 2.35 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2:0 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.65 2.85 9.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РедингРединг 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.5 2.7 2.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 0:0 Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 2.18 2.5 4.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 1:3 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 37 8.5 1.08
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.35 3 3.15
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.75 3.15 5.2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 8’ Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса 0:0 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге 0:0 Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго 0:0 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
23:00 12’ Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 0:0 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 0:2 Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 54’ Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2:1 Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 3.65 4.6
22:00 54’ Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1:1 Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.83 3.2 4.8
22:30 42’ Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1:0 Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 79’ Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 2:1 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1:2 Логотип футбольный клуб ПакшПакш 5.6 3.05 1.75
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш 0:1 Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1:1 Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.8 2.95 2.55
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 0:0 Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.8 2.85 2.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:3 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.42 4.1 7.6
21:30 85’ Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 1:0 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.63 3.1 6.9
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 41’ Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А 0:0 Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 4 3.2 1.95
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 6:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.4 4.7 6.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.25 4.6 19
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3:1 Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 4.15 2.95 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 0:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.97 2.5 5.7
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 0:1 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 8.5 3.5 1.47
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 3:2 Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.4 2.45 3.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 2:1 Логотип футбольный клуб АаленАален 1.22 5 17
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 0:2 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 4:0 Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.05 9 50
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 2:3 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 11 3.5 1.42
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.35 4.4 11
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:1 Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.8 3.3 4.5
21:45 69’ Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 0:2 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 9 3.3 1.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.25 5 16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1:3 Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1:0 Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 42’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.7 3.2 5.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.8 2.05 4.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.75 2.5 3.25
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2:0 Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 1:2 Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос 2:0 Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу 2:3 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1:3 Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 1:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК 3:1 Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 1:2 Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.35 3.7 13
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 4:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 2.9 2.55 2.9
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 4:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 3.1 3 2.45
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 1:0 Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1:0 Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 2:1 Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2:0 Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 1:1 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 0:2 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп 9 3.4 1.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 1.35 4.3 9.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 2:1 Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:2 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 1:2 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 0:0 Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер 0:0 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг 3:2 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск 1:1 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3:1 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 1.15 5.5 37
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 0:0 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 2:2 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.55 2.6 3.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 5:3 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе 3:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 5:0 Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 2:1 Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.42 3.5 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 2:2 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:1 Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия 3:2 Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:1 Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 5:0 Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 2:2 Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад 1:3 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс 1:4 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 0:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 3:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:4 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2:2 Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.22 4.9 22
21:45 69’ Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 67’ Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1:2 Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 22 8.5 1.11
22:45 27’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1:0 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.2 2.85 3.8
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 1:1 Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 1:1 Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.12 7.6 25
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1:3 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.35 2.8 3.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1:1 Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.15 3.35 2.15
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур 1:3 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед 2:1 Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити 1:2 Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас 1:1 Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1:2 Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 1:0 Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун 2:0 Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 7:2 Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1:1 Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.7 2.8 2.85
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 2:0 Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 4:0 Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 1:1 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 3:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1:2 Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 8 3.65 1.5
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«Манчестер Сити» и «Арсенал» в центре внимания

сегодня, 21:45

«Соккер.ру» предлагает сделать ставки на поединок, что затрагивает интересы и его участников, и футболистов Клоппа, Сарри, Почеттино и Сульшера. 

В центральной игре тура АПЛ встречаются команды разных лиг. Одни из Лиги чемпионов, вторые – из ЛЕ. Можно сравнить набранные очки – 56 против 47, количество пропущенных мячей – 19 против 33, забитых – 63 против 50, или удары в створ – 6.6 против 4.8, чтобы четко понять, что кошка дома сыграет с хитрыми мышками.

«Арсенал» уступал «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Вест Хэму» и МЮ, а все эти клубы знавали плохие вечера против Гвардиолы и его банды. У «канониров» после смены тренеры нет цемента в опорной зоне. Зато пошли травмы ключевых защитников – и тех, кто задают тон в обороне, и тех, кто атакует по правой бровке, как Бельерин. Так что аутсайдер в поединке точно есть.

Но «Арсенал» остается симпатичной командой, которая после двух стартовых пощечин от Гвардиолы и Сарри на старте сезона выдала серию из матчей без поражений, а вернее из 11 побед подряд во всех турнирах. Но тогда удачно сложилось, а дальше получилось не настолько весело. Растеряли немало пунктов, уступали принципиальным соперникам и «Манчестер Сити» в нынешнем состоянии точно не испугают. 

Особенно после того, как фаворит проиграл Рафе Бенитесу и «Ньюкаслу». Еще одному испанскому наставнику Гвардиола явно уступать не хочет. Ведь тогда получится примерно как у «Баварии» с клубами из родины Хосепа в Лиге чемпионов. 

Составы и тактика команд

С «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Эмери использовал разные схемы. В первом случае сыграл в два форварда с Рэмзи под ними и тройкой хавбеков в линию. С командой Сульшера – с одним нападающим и двумя хавбеками в центре. Судя по результатам и проходному двору, по которому гуляли Лукаку, Лингард и Санчес, Гвардиола может увидеть «4-3-1-2».

Но проблема «Арсенала» в том, что их базовая хрестоматийная концепция – бережливая игра в мяч с доведением атак до верного, сохранилась после смены тренера. И для «Манчестер Сити» такой стиль соперника остается удобным. Даже «Ливерпуль» не всегда выдержит игру на встречных курсах против МС. А помним, с каким счетом «красные» сыграли с «Арсеналом» - выиграли 5:1. 

В Манчестере так крупно уступать Эмери не желают. Хотя очевидно, что атака «горожан» специально готовилась к лондонцам и заходу в плей-офф Лиги чемпионов. Гвардиола тратит силы, время и тренерские идеи, чтобы работать по древнему подходу – забьем, сколько захотим.  Контролируют мяч, и поэтому им ответные атаки в открытой игре не страшны. Но в таком подходе существует изъян – без мяча «Сити» намного хуже, чем с ним.

Если «Арсенал» физически успел восстановиться после матча с «Кардиффом», а «Манчестер Сити» наоборот подустал всех уничтожать с крупным счетом и ошарашен результатом против «сорок», то за счет тренерских уловок того же уровня, что показал против «Челси», Эмери может озадачить фаворита. Жаль лишь, что завтра не смогут сыграть Сократис и Бельерин, но если Косьельни готов – «Арсенал» предстанет в неплохом составе с Ляказеттом и Обамеянгом впереди. 

У «Манчестер Сити» вот-вот должен вернуться Менди, и это тоже очень важный человек для игровой модели Гвардиолы. Ведь правша Данило слева далеко не всегда так крут, как был правша Мальдини на том же фланге. 

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер (Данило), Стоунз, Ляпорт, Данило (Менди) – Д. Сильва, Фернандиньо, Де Брюйне – Марез (Сане), Агуэро, Стерлинг (Сане). 

«Арсенал» (4-3-1-2): Лено – Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Косьельни, Колашинац (Монреаль) – Джака, Торрейра, Гендузи – Рэмзи (Озил) – Обамеянг, Ляказетт. 

Любопытные факты накануне игры

- Эмери сыграл против Гвардиолы 11 поединков. Не выигрывал ни разу – 4 ничьих и 7 поражений. Его команды забили всего 7 мячей, а пропустили 22 раза. Ужасная статистика, которую «Арсенал» продолжил поражением 0:2 в первом круге; 

- «канониры» не переигрывают «Сити» в рамках АПЛ с конца 2015 года, хотя была победа в 2017 в дополнительное время в полуфинале Кубка Англии. Но после нее 4 игры – 4 поражения, разница 1:11; 

- за 10 лет в 11 последних поединках между командами на «Этихад Стэдиум» увидели всего 2 победы «Арсенала», 6 успехов «Манчестер Сити» и 3 ничьи. Не сказать, что «канониры» совсем не умеют играть с «горожанами», но в последнее время Гвардиола ожесточился – постоянно выигрывает; 

- если раньше в составе «Сити» хватало бывших футболистов «Арсенала», то теперь мода прошла. В основе Хосепа никого из воспитанников Венгера. Противостояние лишилось соперничества с бывшими – Адебайор, Клиши, Коло Туре, Насри и Санья больше не представляют «горожан»; 

- «Манчестер Сити» в 13 последних домашних матчах АПЛ забивал минимум по 2 мяча. Выиграл 12 из этих поединков. В 8 из 10 случаев выиграл и первый тайм, и второй. Забивал минимум 2 мяча «Арсеналу» в 8 из 9 последних свиданий во всех турнирах; 

- «канониры» ужасные на выезде в АПЛ. Проиграли 11 из 19 матчей (также 5 побед и 3 ничьи), и взяли всего один «сухарь», когда опередили «Хаддерсфилд» в мае 2018. Впечатляющая неудачная серия – не удивительно, что поклонники ставок настолько верят в МС

- после гола от Фирмино в начале года «Манчестер Сити» забил соперникам на родной арене 25 мячей во всех турнирах без пропущенных. Последние четыре матча – четыре победы с общим счетом 24:0. «Ньюкасл» остудил пыл, но сделал это в гостевой для Гвардиолы игре; 

- Обамеянг наклепал в АПЛ 25 голов за 37 матчей. Даже Тьерри Анри и Иан Райт тратили для прохода этой отметки больше поединков. А Ляказетт в номинантах на звание лучшего игрока января в АПЛ. Форварды Эмери в порядке и на «Этихад» их игра очень важна; 

- у «Манчестер Сити» есть большой специалист по матчам против «Арсенала», ведь Серхио Агуэро забивал в 7 из 11 последних поединков против «канониров». Причем в двух крайних играх уходил с полей без голов – нагулял аппетит; 

- преимущество МС на девять пунктов – результат неудач «Арсенала» на старте. Если считать с 20 августа, то разница по темпам сбора очков в АПЛ будет всего в три пункта, причем «Арсенал» на этом отрезке проигрывал чуть реже – 3 раза против 4;

- Эммануэль Пети считает, что МЮ обойдет «Арсенал» в таблице. Но этот матч важен для «Ливерпуля» - болеют за «канониров», «Тоттенхэма» - можно остаться на второй строчке, если «горожане» проиграют. Также результат влияет на «Челси» и МЮ - им нужно поражение «Арсенала» для счастья. Борьба в топ-4 обостряется; 

- «Манчестер Сити» не получал 4 подряд победы над «Арсеналом» в чемпионате Англии с апреля 1937 года. Более восьмидесяти лет не видели такой длительной удачной серии. Добиться очередной победы будет сложнее, чем многим кажется? 

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» обыграет «Арсенал» дома. Хотя предположим, что «канониры» будут близки минимум к ничьей, ведь понимают важность момента – ведут отчаянную борьбу за топ-4. 

Также помним, что Эмери со второй попытки против Сарри сыграл намного лучше. Поэтому и Гвардиоле задаст непростые тактические вопросы, невзирая на травмы защитников «Арсенала» и злость МС после поражения от «Ньюкасла».

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Все комментарии
neverwin
neverwin
   578 / 812
сегодня в 22:18
Ждём зарубы.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   54 / 812
сегодня в 21:55
Арсенал рулит!
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