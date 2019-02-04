«Реал» благодаря голу Бензема обыграл «Алавес»

сегодня, 00:34

«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера «Барселоны» на восемь пунктов, «Алавес» (32 очка) располагается на седьмой строчке.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Алавес» 2:0 (1:0)

Голы: Бензема 30, Винисиус Жуниор 80, Мариано Диас 90+1

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Себальос, Бэйл (Асенсио 63), Бензема (Мариано Диас 75), Винисиус Жуниор (Иско 87)

Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Вигарай, Ману Гарсия (Гвидетти 81), Вакасо, Пина, Кальери (Алекс Бланко 81), Хони, Бурги (Ролан 67)

Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Лагуардия 32, Бурги 54, Вакасо 74

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».