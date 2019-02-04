«Реал» благодаря голу Бензема обыграл «Алавес»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 7’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 59’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 25’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 70’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 3:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 27’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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«Реал» благодаря голу Бензема обыграл «Алавес»

сегодня, 00:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера «Барселоны» на восемь пунктов, «Алавес» (32 очка) располагается на седьмой строчке.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Алавес» 2:0 (1:0)
Голы: Бензема 30, Винисиус Жуниор 80Мариано Диас 90+1

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Себальос, Бэйл (Асенсио 63), Бензема (Мариано Диас 75), Винисиус Жуниор (Иско 87)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Вигарай, Ману Гарсия (Гвидетти 81), Вакасо, Пина, Кальери (Алекс Бланко 81), Хони, Бурги (Ролан 67)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Лагуардия 32, Бурги 54, Вакасо 74

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
сегодня в 01:30
у покорителей Алавесов , до среды праздник) ахаха
Горожане
Горожане ответил allemz
   295 / 815
сегодня в 01:29
Ну с викторией!)
😂
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Гавроша
   96 / 815
сегодня в 01:29
Когда месси забивает - в заголовках не пишут. А как роналду - всегда напишут. А где объективность?
Да ладно, ещё как пишут...
А насчёт Роналду, это ты веткой ошибся. Это на ветку Юве тебе!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Горожане
   96 / 815
сегодня в 01:27
«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает ESPN. По информации издания, английский клуб готов заплатить за 19-летнего французского футболиста £ 200 млн (около € 224 млн). Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает заключить сделку в летнее трансферное окно. В случае успешного осуществления трансфера Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.
Ну посмотрим, куда он в итоге перейдет...
Гавроша
Гавроша
   52 / 815
сегодня в 01:27
Когда месси забивает - в заголовках не пишут. А как роналду - всегда напишут. А где объективность?
Горожане
Горожане ответил 95-shishani-95
   295 / 815
сегодня в 01:26
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выступать за «Реал», сообщает AS. Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба. Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам». На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я — «мадридиста». В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ». Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро. -------------------------------------------- Здесь тоже походу папаша губит мечту сына, как и папаша Неймара, который всегда хотел в Реал, но из-за левых денег от Барсы, папаша отправил его в Барсу (если это была правдой)!!!
«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает ESPN.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за 19-летнего французского футболиста £ 200 млн (около € 224 млн). Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает заключить сделку в летнее трансферное окно. В случае успешного осуществления трансфера Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.
95-shishani-95
95-shishani-95
   96 / 815
сегодня в 01:19
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выступать за «Реал», сообщает AS.

Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.

Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам». На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я — «мадридиста».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».

Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
--------------------------------------------
Здесь тоже походу папаша губит мечту сына, как и папаша Неймара, который всегда хотел в Реал, но из-за левых денег от Барсы, папаша отправил его в Барсу (если это была правдой)!!!
allemz
allemz ответил No problem
   12 / 815
сегодня в 01:13
При наличий дерзкого Жуниора,мысли о Неймаре должны само собой отпадать. Бензема с Винни нашли общее. Регилон зверюга,ваще без нервов играет,Марс чеши репу теперь). Мариано нервно зашёл,очухался и засадил. Иско к 86 минуте?,рили?,это ярая издевка уже. Асенсио слаб после травмы. Рамос-Начо стена. Норм вощем парни. Правильно идём!
Ну с викторией!)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Горожане
   96 / 815
сегодня в 01:06
Ну, в среду Барса поглумиться над сливками
Скажи это Ньюкаслу, Лестеру и т.д.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Manny_Pacquiao
   96 / 815
сегодня в 01:05
Это тебас обиделся на Переса, за то, что тот отказался проводить матчи в америке, а барса согласилась. Поэтому там и пенальти дают, когда месси об газон ногу свою ударил, когда суарес бьет вратаря и забивает гол. А когда на винисиусе нарушают, судья даже вар не хочет смотреть
Тебас лицемер.
Он, как мне кажется, болтает, как будто бы он за Реал, отведя этим глаз, и тайно топит за Барсу!
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил No problem
   602 / 815
сегодня в 01:04
Вася братан салам алейкум!,как сам?. Давно не слышались. С победой!
Спасибо! Взаимно! Все хорошо!)
No problem
No problem ответил Donetsk_the_BEST
   65 / 815
сегодня в 01:02
Так же как над тобой учитель русского?)
Вася братан салам алейкум!,как сам?.
Давно не слышались.
С победой!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответил Manny_Pacquiao
   414 / 815
сегодня в 01:02
Тебас лицемер говорит болеет за Реал а по делу он болелщик Барсы
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил 95-shishani-95
   219 / 815
сегодня в 01:00
Это тебас обиделся на Переса, за то, что тот отказался проводить матчи в америке, а барса согласилась. Поэтому там и пенальти дают, когда месси об газон ногу свою ударил, когда суарес бьет вратаря и забивает гол. А когда на винисиусе нарушают, судья даже вар не хочет смотреть
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил Горожане
   602 / 815
сегодня в 00:59
Ну, в среду Барса поглумиться над сливками
Так же как над тобой учитель русского?)
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   165 / 815
сегодня в 00:58
реал проснулся
95-shishani-95
95-shishani-95
   96 / 815
сегодня в 00:54
С победой!
Сильно не напрягались я думаю!
Но с реализацией надо что-то сделать!
А вот Ла Лига делает свои грязные черные дела!
Барсе даёт на 1 день больше отдыха, перед Эль Класико, которое в 2:00 со среды на четверг, потом Реалу ставит игру с Атлетико на субботу в 18:15, а Барсе на воскресенье ночью! Тем самым давая им ещё на 1 день больше отдыха. А игра Реала с Атлетико важнейшая, победитель будет вторым в турнирной таблице!
Солари не даёт Иско набрать форму.
Зачем вообще выпускать его, если выпускаешь на 85-86 минуте?
За что бегунок Бэйл вообще попадает в состав?
За что Дыртуа, который отбивает мяч перед собой, вообще попадает в состав?
spartach091
spartach091
   46 / 815
сегодня в 00:52
Бенз с Вини радуют!

На Диаса особо надежды нету.
Ну да ладно

Всех Галактикос с победой!
No problem
No problem
   65 / 815
сегодня в 00:47
При наличий дерзкого Жуниора,мысли о Неймаре должны само собой отпадать.
Бензема с Винни нашли общее.
Регилон зверюга,ваще без нервов играет,Марс чеши репу теперь).
Мариано нервно зашёл,очухался и засадил.
Иско к 86 минуте?,рили?,это ярая издевка уже. Асенсио слаб после травмы.
Рамос-Начо стена.
Норм вощем парни. Правильно идём!
Sergey Z
Sergey Z
   75 / 815
сегодня в 00:45
Реал набирает обороты!!! С победой!!!
Горожане
Горожане
   295 / 815
сегодня в 00:45
Ну, в среду Барса поглумиться над сливками
рус фан
рус фан
   244 / 815
сегодня в 00:44
Уверенная победа Реала это радует, Алавес не такая и слабая команда, вообще без Иско и Крооса в основе такое ощущение что Реал играет лучше, быстрее перемещая мяч впереди, Винни и Бенз просто радуют в последних матчах их голы и передачи решают исход игры, сегодня так же понравились Модрич и Каземиро "защемившие" атаки Алавеса,остальные на уровне, ну и гол Диаса рыбкой украсил вечер. Всех болел Реала с победой поздравляю, хорошая игра в преддверии классико.
Egorium
Egorium
   150 / 815
сегодня в 00:44
Реал с победой!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   219 / 815
сегодня в 00:43
Следующий матч КЛАССИКОООООО. Вот там посмотрим на силу Бензема винисиуса. В этом матче порадовал Асенсио, в сто раз круче бэйла, себальос играл классно. Одриосола это тупой бегунок, как сказал комментатор «всадник без головы».
vale46
vale46
   317 / 815
сегодня в 00:42
Счет написан 2-0 а голы забили трое!Коккер это как?
вхсо 111
вхсо 111
   73 / 815
сегодня в 00:42
С победой Реал!
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   187 / 815
сегодня в 00:41
Новый заголовок ...Реал вдохновился 2 голам Роналду за Юве и Благодаря голу бензема выиграл Алавес , да и еще какие то 2 56а забили по голу ,но это не важно ))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   340 / 815
сегодня в 00:40
Забивал не только Бензема.
eleven LC
eleven LC
   126 / 815
сегодня в 00:40
Хвалить Реал ещё рано,хотя игра пришла,а Бензема стал таким каким его хотят видеть болельщики!
На той неделе начинается самый важный отрезок сезона,игры с Барсой и Атлетико,а позже лига чемпионов!
Реал набрал ход,с победой болельщики!
da da da
da da da
   300 / 815
сегодня в 00:40
ждем в среду снова пятерку в ворота Реала
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