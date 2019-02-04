«Реал» благодаря голу Бензема обыграл «Алавес»

«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера «Барселоны» на восемь пунктов, «Алавес» (32 очка) располагается на седьмой строчке.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Алавес» 2:0 (1:0)
Голы: Бензема 30, Винисиус Жуниор 80, Мариано Диас 90+1
«Реал»: Куртуа, Одриосола, Рамос, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Себальос, Бэйл (Асенсио 63), Бензема (Мариано Диас 75), Винисиус Жуниор (Иско 87)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Вигарай, Ману Гарсия (Гвидетти 81), Вакасо, Пина, Кальери (Алекс Бланко 81), Хони, Бурги (Ролан 67)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
Предупреждения: Лагуардия 32, Бурги 54, Вакасо 74
Судья: Хайме Латре Сантьяго.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией».
А насчёт Роналду, это ты веткой ошибся. Это на ветку Юве тебе!!!
А насчёт Роналду, это ты веткой ошибся. Это на ветку Юве тебе!!!
По информации издания, английский клуб готов заплатить за 19-летнего французского футболиста £ 200 млн (около € 224 млн). Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает заключить сделку в летнее трансферное окно. В случае успешного осуществления трансфера Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.
По информации издания, английский клуб готов заплатить за 19-летнего французского футболиста £ 200 млн (около € 224 млн). Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает заключить сделку в летнее трансферное окно. В случае успешного осуществления трансфера Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.
Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.
Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам». На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я — «мадридиста».
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».
Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
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Здесь тоже походу папаша губит мечту сына, как и папаша Неймара, который всегда хотел в Реал, но из-за левых денег от Барсы, папаша отправил его в Барсу (если это была правдой)!!!
Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.
Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам». На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я — «мадридиста».
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».
Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
--------------------------------------------
Здесь тоже походу папаша губит мечту сына, как и папаша Неймара, который всегда хотел в Реал, но из-за левых денег от Барсы, папаша отправил его в Барсу (если это была правдой)!!!
Он, как мне кажется, болтает, как будто бы он за Реал, отведя этим глаз, и тайно топит за Барсу!
Он, как мне кажется, болтает, как будто бы он за Реал, отведя этим глаз, и тайно топит за Барсу!
Давно не слышались.
С победой!
Давно не слышались.
С победой!
Сильно не напрягались я думаю!
Но с реализацией надо что-то сделать!
А вот Ла Лига делает свои грязные черные дела!
Барсе даёт на 1 день больше отдыха, перед Эль Класико, которое в 2:00 со среды на четверг, потом Реалу ставит игру с Атлетико на субботу в 18:15, а Барсе на воскресенье ночью! Тем самым давая им ещё на 1 день больше отдыха. А игра Реала с Атлетико важнейшая, победитель будет вторым в турнирной таблице!
Солари не даёт Иско набрать форму.
Зачем вообще выпускать его, если выпускаешь на 85-86 минуте?
За что бегунок Бэйл вообще попадает в состав?
За что Дыртуа, который отбивает мяч перед собой, вообще попадает в состав?
Сильно не напрягались я думаю!
Но с реализацией надо что-то сделать!
А вот Ла Лига делает свои грязные черные дела!
Барсе даёт на 1 день больше отдыха, перед Эль Класико, которое в 2:00 со среды на четверг, потом Реалу ставит игру с Атлетико на субботу в 18:15, а Барсе на воскресенье ночью! Тем самым давая им ещё на 1 день больше отдыха. А игра Реала с Атлетико важнейшая, победитель будет вторым в турнирной таблице!
Солари не даёт Иско набрать форму.
Зачем вообще выпускать его, если выпускаешь на 85-86 минуте?
За что бегунок Бэйл вообще попадает в состав?
За что Дыртуа, который отбивает мяч перед собой, вообще попадает в состав?
На Диаса особо надежды нету.
Ну да ладно
Всех Галактикос с победой!
На Диаса особо надежды нету.
Ну да ладно
Всех Галактикос с победой!
Бензема с Винни нашли общее.
Регилон зверюга,ваще без нервов играет,Марс чеши репу теперь).
Мариано нервно зашёл,очухался и засадил.
Иско к 86 минуте?,рили?,это ярая издевка уже. Асенсио слаб после травмы.
Рамос-Начо стена.
Норм вощем парни. Правильно идём!
Бензема с Винни нашли общее.
Регилон зверюга,ваще без нервов играет,Марс чеши репу теперь).
Мариано нервно зашёл,очухался и засадил.
Иско к 86 минуте?,рили?,это ярая издевка уже. Асенсио слаб после травмы.
Рамос-Начо стена.
Норм вощем парни. Правильно идём!
На той неделе начинается самый важный отрезок сезона,игры с Барсой и Атлетико,а позже лига чемпионов!
Реал набрал ход,с победой болельщики!
На той неделе начинается самый важный отрезок сезона,игры с Барсой и Атлетико,а позже лига чемпионов!
Реал набрал ход,с победой болельщики!