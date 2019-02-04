«Милан» и «Рома» сыграли вничью

«Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (36 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства, «Рома» (35 очков) - пятая.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Милан» 1:1 (0:1)
Голы: Дзаньоло 47 - Пёнтек 25
«Рома»: Ульсен, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Сантон 87), Пеллегрини, Де Росси, Шик (Клюйверт 81), Дзаньоло, Флоренци (Эль-Шаарави 64), Джеко
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
«Милан»: Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия, Лукас Пакета (Кастильехо 77), Бакайоко, Кессье, Чалханоглу, Пёнтек (Кутроне 87), Сусо (Диего Лаксальт 88)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Манолас 17, Дзаньоло 21, Сусо 39, Лукас Пакета 52, Пеллегрини 62, Кессье 72, Коларов 90+3
Судья: Мареска Фабио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Интер» уступил «Болонье».
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70 лямов заплатили за гол Роме, норм
короче, при всем уважении к Гаттузо, нам нужен нормальный тренер, все успехи - индивидуальное мастертство Доллара, Калабрии, РоМальдини, Пакета, Пентека, ранее - Сусо, Джека, но никак не командная игра
70 лямов заплатили за гол Роме, норм
короче, при всем уважении к Гаттузо, нам нужен нормальный тренер, все успехи - индивидуальное мастертство Доллара, Калабрии, РоМальдини, Пакета, Пентека, ранее - Сусо, Джека, но никак не командная игра