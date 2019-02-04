Винисиус: «Я играю за лучшую команду мира и ничего не боюсь»

Нападающий «Реала» Винисиус, отметившийся забитым голом во вчерашнем матче с «Алавесом» (3:0), заверил, что он полностью уверен в своих силах.
Меня не пугает происходящее. Я играю за «Реал» - лучшую команду мира, и ничего не боюсь.
Я готов играть там, где пожелает тренер. Готов помогать команде на любой позиции: справа, слева, в центре.
Игры с «Барселоной» в Кубке Испании - это отличный сценарий. Сейчас мы немного отдохнем, а затем будем готовиться, чтобы победить.
Бенз стареет. Надо глядеть в будущее.
Бенз стареет. Надо глядеть в будущее.
Правда Асенсио мне не сильно импонирует,он не стабильный,травмоопасный,и настроЗависимый.
Купить б Мбаппе летом,и заниматься этими приятными хлопотами нашим коучам.
Правда Асенсио мне не сильно импонирует,он не стабильный,травмоопасный,и настроЗависимый.
Купить б Мбаппе летом,и заниматься этими приятными хлопотами нашим коучам.
Пущяй закаляется. И без того бешеное рвение подточит.
Купить б Мбаппе на правый фланг,Винни слева,Мариано центр,вот это было бы кайф!
Пущяй закаляется. И без того бешеное рвение подточит.
Купить б Мбаппе на правый фланг,Винни слева,Мариано центр,вот это было бы кайф!
А после классико посмотрим сколько памперсов поменял этот нигер за игру.
А после классико посмотрим сколько памперсов поменял этот нигер за игру.