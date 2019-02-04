Винисиус: «Я играю за лучшую команду мира и ничего не боюсь»

Нападающий «Реала» Винисиус, отметившийся забитым голом во вчерашнем матче с «Алавесом» (3:0), заверил, что он полностью уверен в своих силах.

Меня не пугает происходящее. Я играю за «Реал» - лучшую команду мира, и ничего не боюсь.

Я готов играть там, где пожелает тренер. Готов помогать команде на любой позиции: справа, слева, в центре.

Игры с «Барселоной» в Кубке Испании - это отличный сценарий. Сейчас мы немного отдохнем, а затем будем готовиться, чтобы победить.